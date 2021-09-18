"Разумков не привился и имеет проблемы". Арахамия хочет вакцинировать всех депутатов

Главу фракции "Слуги народа" беспокоит негативный пример невакцинированного спикера

Арахамия считает, что Разумков должен был вакцинироваться / Коллаж "Сегодня"

Все депутаты Верховной Рады должны пройти вакцинацию от коронавируса. И этот вопрос будет подниматься на следующей неделе провластной партией.

Такое мнение высказал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия на эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера".

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"Дмитрий Александрович (Разумков – Авт.), к сожалению, не вакцинировался и вот сейчас имеет большие проблемы. Желаю ему скорейшего выздоровления, а на следующей неделе на согласительном совете я буду поднимать этот вопрос. Если мы настойчиво требуем от людей вакцинироваться, значит каждый человек в Верховной Раде должен быть вакцинирован", – считает Арахамия.

Болезнь спикера

Напомним, 10 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что уже во второй раз получил положительный результат теста на COVID-19.

Политик собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии. В итоге он участвовал в обсуждениях online.

Ситуация с COVID-19

По состоянию на утро 17 сентября в Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. За прошедшие сутки впервые за четыре месяца выявили более 6 тысяч новых случаев. Также уже восемь областей не соответствуют зеленой зоне карантина.

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При этом Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ, что подстегивает всплеск заражения COVID-19.

Кабинет министров Украины в понедельник, 13 сентября, принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами, которые будут введены для предотвращения распространения COVID-19. Вводятся электронные COVID-сертификаты для привитых людей.