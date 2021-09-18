Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

"Разумков не привился и имеет проблемы". Арахамия хочет вакцинировать всех депутатов

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 сентября, 00:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главу фракции "Слуги народа" беспокоит негативный пример невакцинированного спикера
Арахамия считает, что Разумков должен был вакцинироваться / Коллаж "Сегодня"
Арахамия считает, что Разумков должен был вакцинироваться / Коллаж "Сегодня"

Все депутаты Верховной Рады должны пройти вакцинацию от коронавируса. И этот вопрос будет подниматься на следующей неделе провластной партией.

Такое мнение высказал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия на эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера".

Реклама

Читайте также:

"Дмитрий Александрович (Разумков – Авт.), к сожалению, не вакцинировался и вот сейчас имеет большие проблемы. Желаю ему скорейшего выздоровления, а на следующей неделе на согласительном совете я буду поднимать этот вопрос. Если мы настойчиво требуем от людей вакцинироваться, значит каждый человек в Верховной Раде должен быть вакцинирован", – считает Арахамия.

Болезнь спикера

  • Напомним, 10 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что уже во второй раз получил положительный результат теста на COVID-19.
  • Политик собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии. В итоге он участвовал в обсуждениях online.

Ситуация с COVID-19

По состоянию на утро 17 сентября в Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. За прошедшие сутки впервые за четыре месяца выявили более 6 тысяч новых случаев. Также уже восемь областей не соответствуют зеленой зоне карантина.

Читайте также:

Реклама

При этом Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ, что подстегивает всплеск заражения COVID-19.

Кабинет министров Украины в понедельник, 13 сентября, принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами, которые будут введены для предотвращения распространения COVID-19. Вводятся электронные COVID-сертификаты для привитых людей.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Власть
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

17 сентября 1991. Постановлением Верховной Рады Украины министром социального обеспечения Украины назначен Аркадий Ершов...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять