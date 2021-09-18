Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Влада Лідери

"Разумков не вакцинувався і має проблеми". Арахамія хоче прищепити всіх депутатів

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
18 вересня, 00:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Главу фракції "Слуги народу" турбує негативний приклад невакцинованого спікера
Арахамія вважає, що Разумков повинен був вакцинуватися / Колаж "Сегодня"
Арахамія вважає, що Разумков повинен був вакцинуватися / Колаж "Сегодня"

Всі депутати Верховної Ради повинні пройти вакцинацію від коронавірусу. І це питання буде підніматися на наступному тижні провладною партією.

Таку думку висловив глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія на ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера".

Реклама

Читайте також:

"Дмитро Олександрович (Разумков – Авт.), на жаль, не вакцинувався і ось зараз має великі проблеми. Бажаю йому якнайшвидшого одужання, а на наступному тижні на погоджувальній раді я буду піднімати це питання. Якщо ми наполегливо вимагаємо від людей вакцинуватися, значить кожна людина у Верховній Раді має бути вакцинованою", – вважає Арахамія.

Хвороба спікера

  • Нагадаємо, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що вже вдруге отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
  • Політик збирався брати участь в Ялтинській європейській стратегії. У підсумку він брав участь в обговореннях online.

Ситуація з COVID-19

Станом на ранок 17 вересня в Україні погіршується ситуація з коронавірусом . Упродовж минулої доби вперше за чотири місяці виявили понад 6 тисяч нових випадків. Також вже вісім областей не відповідають зеленій зоні карантину.

Читайте також:

Реклама

При цьому Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ, що підстьобує сплеск зараження COVID-19.

Кабінет міністрів України в понеділок, 13 вересня, прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами, які будуть введені для запобігання поширення COVID-19 . Вводяться електронні COVID-сертифікати для щеплених людей.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Влада
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 вересня 1991. Постановою Верховної Ради України міністром соціального забезпечення України призначено Аркадія Єршова…

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.37

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти