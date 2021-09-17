Арахамия "наехал" на Разумкова из-за олигархического закона

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недоволен решением спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова направить законопроект об олигархах на экспертизу Венецианской комиссии. Главу парламента ждет серьезный разговор.
Об этом он сказал журналистам, передает УНИАН.
Он очень негативно воспринял направление документа в "венецианку" и отметил неколлегиальное поведение Разумкова. Также пообещал, что они со спикером ВР будут "разговаривать".
"Я считаю, что Разумков не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера, где он сейчас сидит. Мне кажется, что это неколлегиальное поведение", – сказал Арахамия.
Нардеп объяснил, что не было смысла направлять законопроект на международную экспертизу, поскольку после принятия в Раде он может измениться существенно, "и тогда Венецианская комиссия фактически будет просто работать над документом, над которым нет смысла работать".
Также он припомнил Разумкову, как тот отказал своему заместителю Руслану Стефанчуку в направлении закона о местном референдуме в "венецианку" из-за якобы загруженности комиссии.
"Тогда у меня вопрос: если она такая загруженная, зачем ее спамить каким-то документом, который не имеет никакого смысла, потому что он будет изменен через две недели? Мне кажется, что это была конкретная намеренная попытка сбить закон об олигархах... И Разумкова, в том числе. Я считаю, что Денисова (омбудсмен. – Ред.) это делает намеренно. Она не ездит по тюрьмам – это ее работа, а рассказывает нам, что есть закон об олигархах, который нарушает какие-то права человека", – добавил Арахамия.
Что с законом об олигархах
- 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). 17 сентября оборонный комитет Рады рассмотрел поправки к документу ко второму чтению – теперь ожидаются изменения в законе.
- Не критиковал документы только ленивый. Но уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пошла дальше – подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. С таким же обращение выступили и все оппозиционные фракции ВР. Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН.
- В итоге 10 сентября глава парламента Дмитрий Разумков передал законопроект на экспертизу "венецианки".