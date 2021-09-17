Арахамия "наехал" на Разумкова из-за олигархического закона

Главный слуга народа в парламенте обещает спикеру серьезный разговор и даже обвинил его в попытке сбыть этот закон

Арахамия недоволен действиями соратника. Коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недоволен решением спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова направить законопроект об олигархах на экспертизу Венецианской комиссии. Главу парламента ждет серьезный разговор.

Об этом он сказал журналистам, передает УНИАН.

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Он очень негативно воспринял направление документа в "венецианку" и отметил неколлегиальное поведение Разумкова. Также пообещал, что они со спикером ВР будут "разговаривать".

"Я считаю, что Разумков не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера, где он сейчас сидит. Мне кажется, что это неколлегиальное поведение", – сказал Арахамия.

Нардеп объяснил, что не было смысла направлять законопроект на международную экспертизу, поскольку после принятия в Раде он может измениться существенно, "и тогда Венецианская комиссия фактически будет просто работать над документом, над которым нет смысла работать".

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Также он припомнил Разумкову, как тот отказал своему заместителю Руслану Стефанчуку в направлении закона о местном референдуме в "венецианку" из-за якобы загруженности комиссии.

"Тогда у меня вопрос: если она такая загруженная, зачем ее спамить каким-то документом, который не имеет никакого смысла, потому что он будет изменен через две недели? Мне кажется, что это была конкретная намеренная попытка сбить закон об олигархах... И Разумкова, в том числе. Я считаю, что Денисова (омбудсмен. – Ред.) это делает намеренно. Она не ездит по тюрьмам – это ее работа, а рассказывает нам, что есть закон об олигархах, который нарушает какие-то права человека", – добавил Арахамия.

Что с законом об олигархах