Разумков передал закон об олигархах на экспертизу Венецианской комиссии

Все оппозиционные фракции парламента и омбудсмен потребовали проверить законопроект и только слуги народа были против

Депутаты хотят международной проверки законопроекта. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков передал на экспертизу Венецианской комиссии принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №5599 об олигархах. Об этом он сообщил журналистам на брифинге.

Журналист отметила, что накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил письмо спикеру парламента с просьбой не направлять законопроект на рассмотрение "венецианки", поскольку выводов можно ждать два-три месяца.

"Обратились еще четыре оппозиционные фракции, чтобы направить это письмо (Венецианской комиссии. – Ред.). Оно направлено. Если мы говорим про письмо от Арахамии, то его еще нет. Если мы отправляем тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, нет обязательств у Верховной Рады – ждать. Нам не нужно ждать вывода Венецианской комиссии. По состоянию на сегодня обратились четыре оппозиционные фракции. Также было обращение Людмилы Денисовой. Поэтому – да (отправили. – Ред.)", – заявил Разумков.

Почему олигархический закон решили отдать "венецианке"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. По ее словам, этот документ нарушает права человека.

Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН.

Денисова подчеркнула, что в нынешнем виде законопроект угрожает и свободе слова. Может быть введена цензура, то есть контроль со стороны институций власти относительно распространения информации в СМИ, а это будет противоречить статье 15 Конституции.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях эксперты и политики обсудили заявление Денисовой о деолигархизации. Они отмечают, что власти лучше позаботиться о сильных судах, борьбе с коррупцией и, самое главное, выполнении уже действующих законов.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко тоже считает, что этот законопроект нарушает Конституцию.