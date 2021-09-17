В Раде рассказали, каким будет закон об олигархах ко второму чтению

К законопроекту подали 1257 поправок, но депутаты уже примерно определились, что изменится в документе

Депутаты готовятся к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Коллаж "Сегодня"

В принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №5599 об олигархах подано более 1200 поправок. Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, какая редакция документа пойдет на рассмотрение депутатов ко второму чтению.

Он написал в Facebook, что сегодня комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности будет рассматривать этот документ, но нардеп отмечает, мол, уже примерно определена будущая редакция законопроекта. Он указал на основные правки.

Что изменится в законопроекте

Добавляется новый субъект – представитель олигарха. То есть лицо, которое проводит встречи (беседы) с публичными служащими от имени и/или в интересах олигарха. Но, кроме определения, других упоминаний о нем в законе нет.

Добавлено объяснение, что такое признак участия в политической жизни – финансирование деятельности политической партии, политической агитации или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями. Одним из признаков участия в политической жизни теперь будет выплата денежных средств, осуществление работ, предоставление товаров или услуг в пользу участников политической агитации, митингов или демонстраций с политическими требованиями или членов их семей. Фактически под такие критерии могут попасть почти каждый гражданин.

Решение, кого определять олигархом, будет принимать, как и планировалось ранее, СНБО. Но теперь добавлена обязанность вызвать потенциальных олигархов на заседание СНБО, а члены СНБО обязаны будут аргументировать, почему они относят человека к олигархам, и рассматривать возражения самых олигархов.

В реестре олигархов теперь будет также информация о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, и о лицах и партии, на политическую деятельность которых олигарх давал деньги.

Олигархам также запрещается финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.

Уточняется, что контактом с олигархом является и телефонный разговор.

Обязанность декларировать контакты с олигархом распространена на руководителей госпредприятий, главу АРМА, госслужащих категории "б", патронатных служащих ОП, ВРУ (в том числе, помощников депутатов).

Добавлено основание для увольнения главы АМКУ, госуполномоченных АМКУ, председателя и заместителей председателя Фонда государственного имущества, Генпрокурора и его заместителей. Теперь этих должностных лиц можно будет уволить за непредставление или несвоевременное представление декларации о контакте с олигархами.

Уточнено, что декларации о контактах с олигархами будут подаваться со дня вступления в силу закона, но в течение 14 дней со дня введения его в действие.

Что с законом об олигархах

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Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Согласно первоначальной редакции, олигархом определялся человек, который:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования;

стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн);

если человек отвечает хотя бы двум указанным критериям – он попадает в реестр олигархов.

Не критиковал документы только ленивый. Но уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пошла дальше – подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. С таким же обращение выступили и все оппозиционные фракции ВР. Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН. В итоге 10 сентября глава парламента Дмитрий Разумков передал законопроект на экспертизу "венецианки".