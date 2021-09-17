У Раді розповіли, яким буде закон про олігархів до другого читання

До законопроекту подали 1257 поправок, але депутати вже приблизно визначилися, що зміниться в документі

Депутати готуються до розгляду законопроекту у другому читанні. Колаж "Сьогодні"

В прийнятий Верховною Радою в першому читанні законопроєкт №5599 про олігархів подано понад 1200 поправок. Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, яка редакція документа піде на розгляд депутатів до другого читання.

Він написав у Facebook, що сьогодні комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки розглядатиме цей документ, але нардеп зазначає, мовляв, уже приблизно визначена майбутня редакція законопроєкту. Він вказав на основні правки.

Що зміниться в законопроєкті

Доповнюється новий суб'єкт – представник олігарха. Тобто особа, яка проводить зустрічі (бесіди) з публічними службовцями від імені та/або в інтересах олігарха. Але, крім визначення, інших згадок про нього в законі немає.

Додано пояснення, що таке ознака участі в політичному житті – фінансування діяльності політичної партії, політичної агітації або проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами. Однією з ознак участі в політичному житті тепер буде виплата грошових коштів, здійснення робіт, надання товарів або послуг на користь учасників політичної агітації, мітингів або демонстрацій з політичними вимогами або членів їх сімей. Фактично під такі критерії може потрапити майже кожен громадянин.

Рішення, кого визначати олігархом, буде приймати, як і планувалося раніше, РНБО. Але тепер додано обов'язок викликати потенційних олігархів на засідання РНБО, а члени РНБО зобов'язані будуть аргументувати, чому вони відносять людину до олігархів, і розглядати заперечення самих олігархів.

У реєстрі олігархів тепер буде також інформація про юридичних осіб, бенефіціаром яких є олігарх, і про осіб і партії, на політичну діяльність яких олігарх давав гроші.

Олігархам також забороняється фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами і гаслами.

Уточнюється, що контактом з олігархом є і телефонна розмова.

Обов'язок декларувати контакти з олігархом поширені на керівників держпідприємств, главу АРМА, держслужбовців категорії "б", патронатних службовців ОПУ, ВРУ (в тому числі, помічників депутатів).

Додано підставу для звільнення глави АМКУ, держуповноважених АМКУ, голови та заступників голови Фонду державного майна, Генпрокурора та його заступників. Тепер цих посадових осіб можна буде звільнити за неподання або несвоєчасне подання декларації про контакт з олігархами.

Уточнено, що декларації про контакти з олігархами будуть подаватися з дня набрання чинності законом, але протягом 14 днів з дня введення його в дію.

Що з законом про олігархів

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Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Згідно з початковою редакцією, олігархом визначалася людина, яка:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання;

вартість її активів (і осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на сьогоднішній день це 2 млрд 379 млн грн);

якщо людина відповідає хоча б двом зазначеним критеріям – вона потрапляє в реєстр олігархів.

Не критикував документ тільки ледачий. Але уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пішла далі – подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. З таким же звернення виступили і всі опозиційні фракції ВР. Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, внесення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН. У підсумку 10 вересня глава парламенту Дмитро Разумков передав законопроєкт на експертизу "венеціанці".