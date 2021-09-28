Разумкова не пригласили в Трускавец – Арахамия назвал причину

Любопытно, что глава парламента не получил приглашения, а его заместитель Стефанчук едет туда

Арахамия (слева) недоволен действиями соратника. Коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков до сих пор не получил приглашения на съезд "слуг народа" в Трускавце, который состоится 1-2 октября, а все из-за того, что он не входит во фракцию.

Об этом рассказал в эфире телеканала Украина 24 глава фракции Давид Арахамия.

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На вопрос ведущего, приглашен ли спикер ВР в Трускавец, он ответил: "На данный момент пока нет, но это может измениться".

"Пока не отсылали приглашение. Мы еще до конца не добили формат. Он же не член нашей фракции, он внефракционный депутат. Пока мы делаем внутрифракционное мероприятие. Сейчас обсуждаем приглашенных гостей", – сказал Арахамия.

В то же время первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук приглашен на съезд "слуг", хотя он тоже не входит во фракцию.

"Объясню почему, тут все понятно. Стефанчук менеджер проекта так называемой "тройки", когда мы разрабатывали законодательные инициативы – глава комитета профильного, министр профильный и замглавы Офиса президента по этому направлению. Стефанчук курирует это направление. У нас там несколько часов отведено на презентацию программы", – объяснил глава фракции.

Конфликт Разумкова со "Слугой народа"

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Затем на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.

Теперь дошло до того, что Разумкова могут не пригласить на съезд в Трускавце. Но если он туда таки попадет, то его там ждет неприятный разговор, могут даже поднять вопрос его отставки.

Напомним, съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya. Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский.

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Как мы уже писали, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко недавно рассказывал, что Трускавец – уникальное место в Украине, где возможно компактно разместить сразу триста человек, ибо других подобных мест просто нет в стране.