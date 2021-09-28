Разумкова не запросили до Трускавця – Арахамія назвав причину

Цікаво, що глава парламенту не отримав запрошення, а його заступник Стефанчук їде туди

Арахамія (зліва) незадоволений діями соратника. Колаж "Сьогодні"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков досі не отримав запрошення на з'їзд "слуг народу" в Трускавці, який відбудеться 1-2 жовтня, а все через те, що він не входить у фракцію.

Про це розповів в ефірі телеканалу Україна 24 глава фракції Давид Арахамія.

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На запитання ведучого, чи запрошено спікера ВР в Трускавець, він відповів: "На цей момент поки ні, але це може змінитися".

"Ще не відсилали запрошення. Ми ще до кінця не добили формат. Він же не член нашої фракції, він позафракційний депутат. Поки ми робимо внутрішньофракційний захід. Зараз обговорюємо запрошених гостей", – сказав Арахамія.

У той же час перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук запрошений на з'їзд "слуг", хоча він теж не входить до фракції.

"Поясню чому, тут все зрозуміло. Стефанчук менеджер проєкту так званої "трійки", коли ми розробляли законодавчі ініціативи – глава комітету профільного, міністр профільний і заступник голови Офісу президента по цьому напряму. Стефанчук курирує цей напрямок. У нас там кілька годин відведено на презентацію програми", – пояснив глава фракції.

Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".

Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди олігархічний закон.

Тепер дійшло до того, що Разумкова можуть не запросити на з'їзд в Трускавці. Але якщо він туди таки потрапить, то його там чекає неприємна розмова, можуть навіть порушити питання його відставки.

Нагадаємо, з'їзд "слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів в шикарному готелі Rixos Prykarpattya. Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський.

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Як ми вже писали, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко нещодавно розповідав, що Трускавець – унікальне місце в Україні, де можливо компактно розмістити відразу триста осіб, бо інших подібних місць просто немає в країні.