Кто уволит Разумкова – "слуги" определились с кандидатом

Ни глава парламента, ни его заместители не смогут этого сделать – Корниенко предложил кандидатуру

Разумков и Стефанчук уступят свое место Гетманцеву (слева). Коллаж "Сегодня"

Пленарное заседание по отставке главы парламента Дмитрия Разумкова будет проводить, скорее всего, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Об этом сказал на брифинге глава партии "СН" Александр Корниенко..

Реклама

По его словам, такое пленарное заседание должен вести или первый заместитель, или депутат, который не ставил подпись под подписными листами за увольнение спикера.

"Мы склоняемся ко второму варианту, чтобы не было никаких инсинуаций, конфликтов интересов. Мы готовы выставить независимого депутата от себя, это, скорее всего, будет Гетманцев, который не подписывал те подписные листы, это тоже требование регламента – если ты не подписываешь, то ты можешь тогда проводить заседание", – сказал Корниенко.

Отставка Разумкова