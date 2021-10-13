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"Мы своих не бросаем": Украина будет возвращать Саакашвили из тюрьмы

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
13 октября, 11:41
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Киев постоянно на связи с задержанным политиком, адвокаты и консул имеют к нему беспрепятственный доступ
Кулеба (сверху) обещает, что Украина не бросит Саакашвили. Коллаж "Сегодня"
Кулеба (сверху) обещает, что Украина не бросит Саакашвили. Коллаж "Сегодня"

Украина рассматривает разные алгоритмы действий в вопросе возвращения в Киев главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, у которого продолжает ухудшаться состояние здоровья в грузинском СИЗО.

Об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Киев постоянно на связи с Саакашвили, адвокаты и консул имеют к нему беспрепятственный доступ.

"Уже было несколько разговоров с ним, в которых мы выяснили его позицию. Мы изучаем юридическую сторону этого дела и выбираем самый лучший алгоритм, который будем применять в этом случае. Подчеркиваю, что Саакашвили является гражданином Украины, а мы своих граждан за границей не бросаем. Когда будет принято решение, каким именно путем двигаться, это не только может быть экстрадиция, то тогда уже и проинформируем", – сказал Кулеба.

Что известно о задержании

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.

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