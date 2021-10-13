Состояние здоровья ухудшается. В Грузии просят приставить к Саакашвили медиков

В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави

В Грузии предлагают создать группу врачей для оценки состояния здоровья Саакашвили. Фото: 112.ua

Минюст Грузии предложил Министерству здравоохранения создать многофункциональную группу врачей для оценки состояния здоровья заключенного экс-президента Михаила Саакашвили, который продолжает голодать.

Об этом сообщает Интерфакс.

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"Мы обращаемся с просьбой к министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе создать группу врачей, целью которой будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и, в случае необходимости, предоставление рекомендаций", — говорится в заявлении.

Ранее во вторник адвокаты Саакашвили, посетившие его в тюремной камере, сообщили журналистам об ухудшении здоровья экс-президента в результате начатой 1 октября голодовки. По заявлению адвокатов Саакашвили с трудом передвигается и ему трудно говорить.

Минюст также призывает к сотрудничеству Народного защитника Нино Ломджария. Проследить за защитой прав Саакашвили "для обеспечения прозрачности процесса" ведомство просит членов парламентского большинства, председателя комитета по правам человека Михаила Сарджвеладзе и главу комитета здравоохранения Дмитрия Хундадзе.

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В тюрьме Саакашвили неоднократно посещали представители Народного защитника. Сегодня омбудсмен Грузии распространило заявление, в котором говорилось, что они тщательно изучают здоровьем и условиями политика в пенитенциарном учреждении.

В заявлении указано, что каких-либо нарушений пока не зафиксировано: экс-президенту "уделяется должное внимание со стороны медицинского персонала пенитенциарного учреждения.

Что известно о задержании

Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.

через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Саакашвили все же задержали в Грузии . У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.

. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем. Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.

бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси. После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.

об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.

для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили. Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.