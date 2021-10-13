Состояние здоровья ухудшается. В Грузии просят приставить к Саакашвили медиков

Минюст Грузии предложил Министерству здравоохранения создать многофункциональную группу врачей для оценки состояния здоровья заключенного экс-президента Михаила Саакашвили, который продолжает голодать.
Об этом сообщает Интерфакс.
"Мы обращаемся с просьбой к министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе создать группу врачей, целью которой будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и, в случае необходимости, предоставление рекомендаций", — говорится в заявлении.
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Ранее во вторник адвокаты Саакашвили, посетившие его в тюремной камере, сообщили журналистам об ухудшении здоровья экс-президента в результате начатой 1 октября голодовки. По заявлению адвокатов Саакашвили с трудом передвигается и ему трудно говорить.
Минюст также призывает к сотрудничеству Народного защитника Нино Ломджария. Проследить за защитой прав Саакашвили "для обеспечения прозрачности процесса" ведомство просит членов парламентского большинства, председателя комитета по правам человека Михаила Сарджвеладзе и главу комитета здравоохранения Дмитрия Хундадзе.
В тюрьме Саакашвили неоднократно посещали представители Народного защитника. Сегодня омбудсмен Грузии распространило заявление, в котором говорилось, что они тщательно изучают здоровьем и условиями политика в пенитенциарном учреждении.
В заявлении указано, что каких-либо нарушений пока не зафиксировано: экс-президенту "уделяется должное внимание со стороны медицинского персонала пенитенциарного учреждения.
Что известно о задержании
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.