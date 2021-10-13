"Ми своїх не кидаємо": Україна буде повертати Саакашвілі з в'язниці

Київ постійно на зв'язку з затриманим політиком, адвокати і консул мають до нього безперешкодний доступ

Кулеба (зверху) обіцяє, що Україна не кине Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"

Україна розглядає різні алгоритми дій у питанні повернення до Києва глави Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі, у якого продовжує погіршуватися стан здоров'я в грузинському СІЗО.

Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, Київ постійно на зв'язку з Саакашвілі, адвокати і консул мають до нього безперешкодний доступ.

"Вже було кілька розмов з ним, у яких ми з'ясували його позицію. Ми вивчаємо юридичний бік цієї справи і вибираємо найкращий алгоритм, який будемо застосовувати у цьому випадку. Підкреслюю, що Саакашвілі є громадянином України, а ми своїх громадян за кордоном не кидаємо. Коли буде прийнято рішення, яким саме шляхом рухатися, це не тільки може бути екстрадиція, то тоді вже й проінформуємо", – сказав Кулеба.

Що відомо про затримання