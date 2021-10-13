Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Чи буде тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі 👑 Міс Україна-2021: фото
СЬОГОДНІ Влада Події

"Ми своїх не кидаємо": Україна буде повертати Саакашвілі з в'язниці

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
13 жовтня, 11:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Київ постійно на зв'язку з затриманим політиком, адвокати і консул мають до нього безперешкодний доступ
Кулеба (зверху) обіцяє, що Україна не кине Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"
Кулеба (зверху) обіцяє, що Україна не кине Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"

Україна розглядає різні алгоритми дій у питанні повернення до Києва глави Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі, у якого продовжує погіршуватися стан здоров'я в грузинському СІЗО.

Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Реклама

За його словами, Київ постійно на зв'язку з Саакашвілі, адвокати і консул мають до нього безперешкодний доступ.

"Вже було кілька розмов з ним, у яких ми з'ясували його позицію. Ми вивчаємо юридичний бік цієї справи і вибираємо найкращий алгоритм, який будемо застосовувати у цьому випадку. Підкреслюю, що Саакашвілі є громадянином України, а ми своїх громадян за кордоном не кидаємо. Коли буде прийнято рішення, яким саме шляхом рухатися, це не тільки може бути екстрадиція, то тоді вже й проінформуємо", – сказав Кулеба.

Що відомо про затримання

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Михеїла Саакашвілі до України.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,83
18,34
31,29
31,09
29,69
18,48
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,92
28,46
18,07
Короновірус за тиждень

95 876

захворіло за тиждень в Україні

+35%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти