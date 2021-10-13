"Ми своїх не кидаємо": Україна буде повертати Саакашвілі з в'язниці

Україна розглядає різні алгоритми дій у питанні повернення до Києва глави Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі, у якого продовжує погіршуватися стан здоров'я в грузинському СІЗО.
Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, Київ постійно на зв'язку з Саакашвілі, адвокати і консул мають до нього безперешкодний доступ.
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"Вже було кілька розмов з ним, у яких ми з'ясували його позицію. Ми вивчаємо юридичний бік цієї справи і вибираємо найкращий алгоритм, який будемо застосовувати у цьому випадку. Підкреслюю, що Саакашвілі є громадянином України, а ми своїх громадян за кордоном не кидаємо. Коли буде прийнято рішення, яким саме шляхом рухатися, це не тільки може бути екстрадиція, то тоді вже й проінформуємо", – сказав Кулеба.
Що відомо про затримання
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Михеїла Саакашвілі до України.