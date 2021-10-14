Колонну с машинами сторонников Саакашвили закидали вениками (видео)

Оппозиционным активистам, требующим освобождения Михаила Саакашвили из тюрьмы, пытаются помешать добраться до Тбилиси

Инцидент произошел у выезда из Кутаиси. Фото: sputnik-georgia

Противники бывшей правящей правящей партии "Единое национальное движение" в Грузии закидали вениками колонну машин с оппозиционерами, которые направляются в Тбилиси для участия в акции протеста с требованием освобождения экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы.

Как сообщает Sputnik, все попытки перекрыть дорогу, чтобы не пропустить автоколонну, пресекает полиция.

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Десятки машин (легковых и микроавтобусов) с оппозиционными активистами направляются в столицу из разных регионов Грузии. С вениками одну из таких колонн встретили и у выезда из Кутаиси. Тем самым противники выражают солидарность с пострадавшими в период правления Саакашвили.

Что значат веники?

В Грузии веники стали символом "тюремного скандала", который разразился в 2012 году, при власти Саакашвили. Тогда в СМИ просочились видеозаписи пыток и сексуального насилия над заключенными с применением веников.

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Что известно о задержании