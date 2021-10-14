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Колонну с машинами сторонников Саакашвили закидали вениками (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
14 октября, 17:56
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Оппозиционным активистам, требующим освобождения Михаила Саакашвили из тюрьмы, пытаются помешать добраться до Тбилиси
Инцидент произошел у выезда из Кутаиси. Фото: sputnik-georgia
Инцидент произошел у выезда из Кутаиси. Фото: sputnik-georgia

Противники бывшей правящей правящей партии "Единое национальное движение" в Грузии закидали вениками колонну машин с оппозиционерами, которые направляются в Тбилиси для участия в акции протеста с требованием освобождения экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы.

Как сообщает Sputnik, все попытки перекрыть дорогу, чтобы не пропустить автоколонну, пресекает полиция.

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Десятки машин (легковых и микроавтобусов) с оппозиционными активистами направляются в столицу из разных регионов Грузии. С вениками одну из таких колонн встретили и у выезда из Кутаиси. Тем самым противники выражают солидарность с пострадавшими в период правления Саакашвили.

Что значат веники?

В Грузии веники стали символом "тюремного скандала", который разразился в 2012 году, при власти Саакашвили. Тогда в СМИ просочились видеозаписи пыток и сексуального насилия над заключенными с применением веников.

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Что известно о задержании

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.

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