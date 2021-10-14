Колону з машинами прихильників Саакашвілі закидали віниками (відео)

Опозиційним активістам, які вимагають звільнення Михайла Саакашвілі з в'язниці, намагаються перешкодити дістатися до Тбілісі

Інцидент стався біля виїзду з Кутаїсі. Фото: sputnik-georgia

Противники колишньої правлячої правлячої партії "Єдиний національний рух" в Грузії закидали віниками колону машин з опозиціонерами, які направляються в Тбілісі для участі в акції протесту з вимогою звільнення експрезидента Михайла Саакашвілі з в'язниці.

Як повідомляє Sputnik, всі спроби перекрити дорогу, щоб не пропустити автоколону, присікає поліція.

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Десятки машин (легкових і мікроавтобусів) з опозиційними активістами направляються в столицю з різних регіонів Грузії. З віниками одну з таких колон зустріли і біля виїзду з Кутаїсі. Тим самим противники висловлюють солідарність з постраждалими в період правління Саакашвілі.

Що означають віники?

У Грузії віники стали символом "тюремного скандалу", який вибухнув у 2012 році, при владі Саакашвілі. Тоді в ЗМІ просочилися відеозаписи тортур та сексуального насильства над в'язнями із застосуванням віників.

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Що відомо про затримання