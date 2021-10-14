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Колону з машинами прихильників Саакашвілі закидали віниками (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
14 жовтня, 17:56
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Опозиційним активістам, які вимагають звільнення Михайла Саакашвілі з в'язниці, намагаються перешкодити дістатися до Тбілісі
Інцидент стався біля виїзду з Кутаїсі. Фото: sputnik-georgia
Інцидент стався біля виїзду з Кутаїсі. Фото: sputnik-georgia

Противники колишньої правлячої правлячої партії "Єдиний національний рух" в Грузії закидали віниками колону машин з опозиціонерами, які направляються в Тбілісі для участі в акції протесту з вимогою звільнення експрезидента Михайла Саакашвілі з в'язниці.

Як повідомляє Sputnik, всі спроби перекрити дорогу, щоб не пропустити автоколону, присікає поліція.

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Десятки машин (легкових і мікроавтобусів) з опозиційними активістами направляються в столицю з різних регіонів Грузії. З віниками одну з таких колон зустріли і біля виїзду з Кутаїсі. Тим самим противники висловлюють солідарність з постраждалими в період правління Саакашвілі.

Що означають віники?

У Грузії віники стали символом "тюремного скандалу", який вибухнув у 2012 році, при владі Саакашвілі. Тоді в ЗМІ просочилися відеозаписи тортур та сексуального насильства над в'язнями із застосуванням віників.

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Що відомо про затримання

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.

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