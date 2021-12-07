Какие "красные линии" получил Путин от Байдена – заявление Белого Дома

Большая часть двухчасового разговора президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным касалась ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого Дома.
Версия Белого Дома
"Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", – сказано в заявлении Белого Дома по итогам встречи.
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Также Байден, как и было обещано Киеву ранее, подтвердил свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", – сказано в сообщении.
Стороны также обсудили планы относительно Ирана и кибербезопасности.
Где фото из Вашингтона
Во время переговоров американские журналисты отметили, что почему-то нет фотографий, как их лидер общается с российским президентом, в то время как пресс-служба Кремля такой снимок предоставила.
Представитель Белого Дома заявил, что журналисты не были допущены к началу видеосвязи, поскольку она происходила в "ситуационной комнате" и из соображений безопасности туда нельзя допускать посторонних.
Переговоры
- 7 декабря президент США Джо Байден чуть более двух часов проводил переговоры в режиме видеоконференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Для этого впервые была использована защищенная линия видеосвязи, которая давно была создана для контактов лидеров двух стран.
- Экс-посол США в Украине Джон Хербст высказывал мнение, что конечным итогом переговоров может быть отправка войск НАТО к границам России.
- Конфликт в Украине станет главной темой во время видеозвонка между президентом США Джо Байденом и главой РФ Владимиром Путиным. Об этом написала американская газета New York Times.
- Теперь звонка от Байдена ожидает президент Украины Владимир Зеленский. Это должно произойти в течении ближайших дней.
- Сначала Байден поделится своими впечатлениями от переговоров с Путиным с лидерами стран ЕС.