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Какие "красные линии" получил Путин от Байдена – заявление Белого Дома

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 декабря, 21:09
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Вашингтон рассказал, о чем были переговоры с Путиным
Байден не пошел на переговоры с Путиным тет-а-тет / Фото Белого Дома / Коллаж "Сегодня"
Байден не пошел на переговоры с Путиным тет-а-тет / Фото Белого Дома / Коллаж "Сегодня"

Большая часть двухчасового разговора президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным касалась ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого Дома.

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Версия Белого Дома

"Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", – сказано в заявлении Белого Дома по итогам встречи.

Также Байден, как и было обещано Киеву ранее, подтвердил свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", – сказано в сообщении.

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Стороны также обсудили планы относительно Ирана и кибербезопасности.

Где фото из Вашингтона

Во время переговоров американские журналисты отметили, что почему-то нет фотографий, как их лидер общается с российским президентом, в то время как пресс-служба Кремля такой снимок предоставила.

Представитель Белого Дома заявил, что журналисты не были допущены к началу видеосвязи, поскольку она происходила в "ситуационной комнате" и из соображений безопасности туда нельзя допускать посторонних.

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