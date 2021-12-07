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Зеленский переговорит с Байденом – в ОПУ назвали сроки

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
7 декабря, 08:49
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Президент Украины обсудил этот и другие вопросы с госсекретарем Энтони Блинкеном
Владимир Зеленский (слева) и Джо Байден (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский (слева) и Джо Байден (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украина Владимир Зеленский созвонится с американским коллегой Джо Байденом после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Отмечается, что такое решение приняли во время телефонного разговора Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена.

О чем еще говорили?

Глава украинского государства отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. В этой связи были обсуждены шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для его активизации.

Зеленский также проинформировал Блинкена о ситуации на границах Украины.

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"Было акцентировано на важности сохранения скоординированного и действенного санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международных партнеров до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны отдельно коснулись вопроса важности усиления безопасности взаимодействия, которое способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины", – говорится в заявлении.

В ожидании переговоров Путина и Байдена

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