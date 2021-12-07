Два часа Байден обсуждал с Путиным судьбу Украины

Завершились переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, которые готовились несколько последних недель.
Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей Кремля.
Что известно
Переговоры продлились два часа и пять минут. Они проходили в закрытом режиме по защищенной линии видеосвязи.
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Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта линия ранее не использовалась лидерами. Он также отметил, что беседа в формате видеоконференции принципиально ничем не отличается от очной встречи.
Судя по видеокадрам, которые распространила пресс-служба Кремля, Путин и Байден общались тет-а-тет.
По данным ТАСС, в начале переговоров Байден выразил надежду, что на следующем саммите G20 они с Путиным встретятся очно.
Ожидания
- По данным американской газеты New York Times, конфликт в Украине должен был быть главной темой во время видеозвонка между Джо Байденом и Владимиром Путиным.
- Экс-посол США в Украине Джон Хербст считал, что Байден во время переговоров подтвердит намерение оказать военную помощь Украине. Но для него эти переговоры станут проверкой со стороны Путина.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне заявил, что от данных переговоров не стоит ждать каких-то радикальных изменений.
- Теперь звонка от Байдена ожидает президент Украины Владимир Зеленский.