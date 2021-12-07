Дві години Байден обговорював із Путіним долю України

Переговори закінчилися, офіційних заяв поки не було

Переговори завершились. Усі чекають на офіційні повідомлення / Колаж "Сьогодні"

Завершилися переговори президента США Джо Байдена із російським лідером Володимиром Путіним, які готувалися кілька останніх тижнів.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс" із посиланням на представників Кремля.

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Що відомо

Переговори тривали дві години та п'ять хвилин. Вони проходили у закритому режимі по захищеній лінії відеозв'язку.

Як раніше заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, ця лінія раніше не використовувалася лідерами. Він також зазначив, що розмова у форматі відеоконференції принципово нічим не відрізняється від очної зустрічі.

Судячи з відеокадру, який поширила прес-служба Кремля, Путін та Байден спілкувалися тет-а-тет.

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За даними ТАСС, на початку переговорів Байден висловив сподівання, що на наступному саміті G20 вони з Путіним зустрінуться очно.

Очікування