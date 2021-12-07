Переговори можуть закінчитися відправкою військ НАТО до кордонів Росії – Гербст

Колишній посол США сподівається, що Байден поставив Путіну жорсткі умови

Хербст вважає, що переговори не з легких / Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден під час переговорів із російським колегою Володимиром Путіним підтвердить намір надати військову допомогу Україні. Але для нього ці переговори стануть перевіркою з боку Путіна.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив експосол США в Україні Джон Гербст.

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Що варто очікувати

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити натовські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну. – Ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", – зазначив Джон Гербст.

Гербст також розповів, що переговори із президентом України Володимиром Зеленським після спілкування з Путіним – це нормальний діалог між партнерами.

"Я не бачу тут чогось поганого. Важливо, щоб він говорив зі своїми європейськими союзниками, тому що санкції будуть значно сильнішими, якщо вони будуть не тільки з Вашингтона, а й з Брюсселя. Я знаю, що США останніми тижнями мали близькі контакти з Києвом, і Київ в курсі того, про що Байден говоритиме з Путіним", – заявив експосол.

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