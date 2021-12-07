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В Кремле призвали не ждать никаких прорывов от переговоров Байдена и Путина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
7 декабря, 14:59
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По словам Пескова, это рабочий разговор в очень сложный период
Песков призвал не надеяться на то, что разговор кардинально изменит сложившуюся ситуацию
Песков призвал не надеяться на то, что разговор кардинально изменит сложившуюся ситуацию / Фото: Коллаж: Сегодня

От переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена не стоит ждать каких-то дальнейших изменений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.

Песков назвал эти переговоры "лишь рабочим разговором", который приходится на сложный период напряженности.

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"Не нужно ждать никаких прорывов от этого общения. Это рабочий разговор в очень сложный период. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная", – сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, что же тогда можно считать успехом переговоров, Песков ответил: "То, что общение президентов – это само по себе хорошо".

Переговоры Байдена и Путина

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден 7 декабря проведут переговоры. Лидеры обсудят конфликт на Донбассе, присутствие российской армии возле границ Украины и расширение НАТО на восток. Впервые будет использована защищенная линия видеосвязи, которая давно была создана для контактов лидеров США и России, однако до этого простаивала.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что переговоры прежде всего важны для Вашингтона. По его словам, потому, что это предмет борьбы двух группировок в администрации Байдена.

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"Есть пропутинская группировка, самый яркий ее представитель – советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Есть два ведущих члена кабинета, благожелательно настроенные к Украине", – сказал он.

От переговоров Украина ожидает прояснения глобальной картины. Кроме того, стало известно, что после этих переговоров Байден также намерен пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что видеовстреча Байдена и Путина не принесет новых прорывов, но она должна передать лидеру РФ четкие сигналы поведения партнеров Украины в случае, если Путин прибегнет к военной операции против нашей страны.

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