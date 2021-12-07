Встреча Путина и Байдена: на кону полная независимость Украины – New York Times

Американские лидеры сомневаются в том, что дипломатия сможет отговорить Путина

Американские СМИ считают, что данные переговоры очень важны для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Конфликт в Украине станет главной темой во время видеозвонка между президентом США Джо Байденом и главой РФ Владимиром Путиным. ОБ этом пишет издание New York Times.

"Некоторые из помощников американского лидера сомневаются в том, что дипломатия сможет отговорить Путина от его основной цели – дестабилизации правительства Украины. Ожидается, что Байден будет поощрять дипломатическую деэскалацию конфликта в Украине", – говорится в статье.

По информации издания, представители администрации Байдена уверены, что эта встреча двух лидеров станет очень значимой прежде всего для Украины.

Реклама

"Эта встреча, возможно, самый важный разговор между двумя лидерами с тех пор, как Байден вступил в должность более 10 месяцев назад, и она может определить курс на способность Украины оставаться полностью независимым государством", – пишет NT.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что президент США Джо Байден должен отвергнуть "красные линии" Кремля.

О чем будут говорить президенты

7 декабря американский лидер Джо Байден переговорит с российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из тем видеозвонка будет наращивание войск РФ вдоль границ с Украиной.

Будут затронуты и другие темы, которые имеют "решающее значение для национальной безопасности Америки, включая сохраняющиеся вызовы в киберпространстве, необходимость достижения прогресса по фундаментальным вопросам стратегической стабильности в ядерной, космической областях, а также озабоченность США по поводу успехов, которых Иран добивается в своей ядерной программе, и той угрозы, которую они представляют для регионального и международного мира и безопасности".

Реклама

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти переговоры "лишь рабочим разговором", который приходится на сложный период напряженности, и не стоит ждать от них каких-то прорывов.