Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Шахтер - Шериф: онлайн Шахтер - Шериф: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 😷 Штамм Омикрон
СЕГОДНЯ Власть События

Встреча Путина и Байдена: на кону полная независимость Украины – New York Times

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
7 декабря, 17:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американские лидеры сомневаются в том, что дипломатия сможет отговорить Путина
Американские СМИ считают, что данные переговоры очень важны для Украины
Американские СМИ считают, что данные переговоры очень важны для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Конфликт в Украине станет главной темой во время видеозвонка между президентом США Джо Байденом и главой РФ Владимиром Путиным. ОБ этом пишет издание New York Times.

"Некоторые из помощников американского лидера сомневаются в том, что дипломатия сможет отговорить Путина от его основной цели – дестабилизации правительства Украины. Ожидается, что Байден будет поощрять дипломатическую деэскалацию конфликта в Украине", – говорится в статье.

По информации издания, представители администрации Байдена уверены, что эта встреча двух лидеров станет очень значимой прежде всего для Украины.

Реклама

"Эта встреча, возможно, самый важный разговор между двумя лидерами с тех пор, как Байден вступил в должность более 10 месяцев назад, и она может определить курс на способность Украины оставаться полностью независимым государством", – пишет NT.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что президент США Джо Байден должен отвергнуть "красные линии" Кремля.

О чем будут говорить президенты

7 декабря американский лидер Джо Байден переговорит с российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из тем видеозвонка будет наращивание войск РФ вдоль границ с Украиной.

Будут затронуты и другие темы, которые имеют "решающее значение для национальной безопасности Америки, включая сохраняющиеся вызовы в киберпространстве, необходимость достижения прогресса по фундаментальным вопросам стратегической стабильности в ядерной, космической областях, а также озабоченность США по поводу успехов, которых Иран добивается в своей ядерной программе, и той угрозы, которую они представляют для регионального и международного мира и безопасности".

Реклама

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти переговоры "лишь рабочим разговором", который приходится на сложный период напряженности, и не стоит ждать от них каких-то прорывов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Власть
Наши авторы
Ирина Ковальчук В Москве антимасочник расстрелял людей – есть погибшие Ирина Ковальчук · Редактор раздела Мир
Богдан Приходько Атака из Офиса президента. Телеведущая Влащенко отреагировала на обвинения в "пророссийской пропаганде" Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

7 декабря 1991. Неподалеку от польской границы на госдаче Вискули в Беловежской пуще проходит встреча президентов Украины, России и Беларуси

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.38

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.91

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

72 229

заболело за неделю в Украине

-15%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять