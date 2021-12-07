Переговоры могут закончиться отправкой войск НАТО к границам России – Хербст

Бывший посол США надеется, что Байден поставил Путину жесткие условия

Хербст считает, что переговоры не из легких / Коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердит намерение оказать военную помощь Украине. Но для него эти переговоры станут проверкой со стороны Путина.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст.

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Что стоит ожидать

"Байден готов подтвердить санкции и военную помощь для Украины, на мой взгляд. Возможно, даже разрешить отправку натовских войск к границам России. Я уверен в том, что обо всем этом Байден будет говорить Путину. Но, на мой взгляд, Путин пока не решил, что делать. И он будет проверять намерения Байдена. И если он посчитает, что Байден настроен серьезно, то вероятность нового военного вторжения (в Украину. – Ред.) уменьшается, но такая возможность все равно останется. Путин хочет удержать этот кризис еще на много недель. Мы не увидим решения этой провокации сегодня или завтра", – отметил Джон Хербст.

Хербст также рассказал, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после общения с Путиным – это нормальный диалог между партнерами.

"Я не вижу здесь чего-то плохого. Важно, чтобы он говорил со своими европейскими союзниками, потому что санкции будут гораздо сильнее, если они будут не только с Вашингтона, но и с Брюсселя. Я знаю, что у США в последние недели были близкие контакты с Киевом, и Киев в курсе того, что Байден будет говорить с Путиным", – заявил экс-посол.

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Переговоры