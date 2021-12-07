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Байден созвонился с европейскими лидерами перед разговором с Путиным: что обсудили

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
7 декабря, 10:50
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Политики в очередной раз подчеркнули свою поддержку суверенитета Украины
Европейские лидеры пообщались с Байденом. Фото: коллаж "Сегодня"
Европейские лидеры пообщались с Байденом. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден накануне переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным созвонился с лидерами Великобритании, Италии, Франции и Германии, чтобы обговорить агрессивное поведение России по отношению к Украине. Борис Джонсон, Марио Драги, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель разделили озабоченность наращиванием войск РФ вблизи украинской границы и все более жесткой риторикой России.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Политики призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках нормандского формата, является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе посредством выполнения Минских соглашений.

В разговорах с Байденом все стороны подчеркнули свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Кроме того, президент США и европейские лидеры договорились о тесной связи команд. В частности, посредством консультаций с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС.

В ожидании переговоров Байдена и Путина

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Анна Ткаченко

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