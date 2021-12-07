Байден созвонился с европейскими лидерами перед разговором с Путиным: что обсудили

Президент США Джо Байден накануне переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным созвонился с лидерами Великобритании, Италии, Франции и Германии, чтобы обговорить агрессивное поведение России по отношению к Украине. Борис Джонсон, Марио Драги, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель разделили озабоченность наращиванием войск РФ вблизи украинской границы и все более жесткой риторикой России.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Политики призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках нормандского формата, является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе посредством выполнения Минских соглашений.
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В разговорах с Байденом все стороны подчеркнули свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Кроме того, президент США и европейские лидеры договорились о тесной связи команд. В частности, посредством консультаций с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС.
В ожидании переговоров Байдена и Путина
- Как уже известно, президенты США и России проведут переговоры в закрытом режиме, в которых обсудят взаимные гарантии безопасности со стороны Москвы и НАТО.
- Для этого впервые будет использована защищенная линия видеосвязи, которая давно была создана для контактов лидеров двух стран, однако до этого простаивала.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен припугнул Россию последствиями за вторжение в Украину. Он накануне разъяснил Лаврову, что существует гораздо лучший способ урегулировать конфликт – с помощью дипломатии, в частности путем выполнения Минских соглашений.
- А вот эксперты считают, что Путин и Байден могут заключить большую сделку по Украине. Подробнее об этом читайте в нашей статье.