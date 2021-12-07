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Президенты России и США начали переговоры

7 декабря, 17:19
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Саммит глав государств впервые проходит по видеосвязи
Путин уже подготовился к переговорам с Байденом / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Путин уже подготовился к переговорам с Байденом / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали переговоры.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

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Саммит глав государств впервые проходит по видеосвязи. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию в Украине и продвижения сил НАТО к российским границам, продвижение женевских договоренностей и двусторонние отношения.

В Кремле напоминают, что в этом году Путин и Байден уже трижды говорили по телефону, а в июне в Женеве состоялась их личная встреча.

Ожидания

Конфликт в Украине станет главной темой во время видеозвонка между президентом США Джо Байденом и главой РФ Владимиром Путиным. Об этом написала американская газета New York Times.

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Несмотря на то, что Кремль прибег к неимоверным дипломатическим усилиям, чтобы эти переговоры состоялись, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти переговоры "лишь рабочим разговором" и не стоит ждать от них каких-то прорывов.

"Президент Байден, очевидно, выразит нашу обеспокоенность наращиванием российской военной мощи и планами в отношении Украины. Повестка также будет охватывать ряд других важных вопросов, включая стратегическую стабильность, киберпространство и ядерную программу Ирана", – сказал старший чиновник Белого дома за несколько часов до переговоров.

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