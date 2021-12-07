Где снимки? У Байдена кое-что скрыли от журналистов на переговорах с Путиным

Встреча президентов России и США проходит уже час

Журналисты жалуются, что до сих пор у них нет фото со встречи президентов / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист NBC News Майк Мемоли в Twitter пожаловался на неповоротливость пресс-службы Джо Байдена из-за отсутствия фотографий, сделанных в Белом доме.

"Мы до сих пор не видели фото разговора Байдена – Путина из Белого дома", – написал он в сообщении.

We still haven't seen WH photo of the Biden-Putin meeting.



From the Obama archives, a look at the Oval in 2014 as 44 spoke with Putin. (All 4 pictured are in Biden admin or pending confirmation) pic.twitter.com/OPNXGAaWWS

— Mike Memoli (@mikememoli) December 7, 2021

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В ответ на это пользователи начали активно комментировать его сообщение:

"И в чем тут проблема? Я не вижу ни одной. Терпение, молодой человек, подождите немного. Как вы думаете, они что-то скрывают?"

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"Вам платят за ожидание... в чем проблема?"

"А если не сразу видно фото, значит ли это, что этого не было?"

Пока единственное опубликованное фото Байдена со встречи сделано из кабинета Путина – с титром "предварительная настройка 1".

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И даже The New York Times вынуждена пересказывать кадры Кремля: "Приветствую, мистер президент!" – сказал мистер Путин в начале звонка...

Президенты России и США проводят переговоры

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин уже более полутора часов проводят переговоры в режиме видеоконференции. Для этого впервые использована защищенная линия видеосвязи, которая давно была создана для контактов лидеров двух стран.