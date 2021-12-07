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Где снимки? У Байдена кое-что скрыли от журналистов на переговорах с Путиным

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
7 декабря, 18:49
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Встреча президентов России и США проходит уже час
Журналисты жалуются, что до сих пор у них нет фото со встречи президентов
Журналисты жалуются, что до сих пор у них нет фото со встречи президентов / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист NBC News Майк Мемоли в Twitter пожаловался на неповоротливость пресс-службы Джо Байдена из-за отсутствия фотографий, сделанных в Белом доме.

"Мы до сих пор не видели фото разговора Байдена – Путина из Белого дома", – написал он в сообщении.

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В ответ на это пользователи начали активно комментировать его сообщение:

"И в чем тут проблема? Я не вижу ни одной. Терпение, молодой человек, подождите немного. Как вы думаете, они что-то скрывают?"

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"Вам платят за ожидание... в чем проблема?"

"А если не сразу видно фото, значит ли это, что этого не было?"

Пока единственное опубликованное фото Байдена со встречи сделано из кабинета Путина – с титром "предварительная настройка 1".

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И даже The New York Times вынуждена пересказывать кадры Кремля: "Приветствую, мистер президент!" – сказал мистер Путин в начале звонка...

Президенты России и США проводят переговоры

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин уже более полутора часов проводят переговоры в режиме видеоконференции. Для этого впервые использована защищенная линия видеосвязи, которая давно была создана для контактов лидеров двух стран.

  • Стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки. Среди них — стратегическая стабильность, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также урегулирование региональных конфликтов.
  • Будут затронуты темы, которые имеют "решающее значение для национальной безопасности Америки".
  • Помимо военной активности России на границе с Украиной, будут заронуты вопросы, касающиеся кибербезопасности и двусторонних отношений.

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