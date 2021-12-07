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Переговоры Байдена и Путина – в Белом доме назвали темы

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
7 декабря, 16:56
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Россию призывают вернуться к диалогу дипломатическим путем
Джо Байден (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Джо Байден (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден уже сегодня, 7 декабря, переговорит с российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из тем видеозвонка будет наращивание войск РФ вдоль границ с Украиной.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

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"Президент Байден, очевидно, выразит нашу обеспокоенность наращиванием российской военной мощи и планами в отношении Украины. Повестка также будет охватывать ряд других важных вопросов, включая стратегическую стабильность, киберпространство и ядерную программу Ирана", – сказал старший чиновник Белого дома.

Он также напомнил, что США ясно выразили глубокую обеспокоенность возможными серьезными военными действиями против Украины.

"Чтобы быть ясным, мы не знаем, принял ли президент Путин решение о дальнейшей военной эскалации против Украины, но мы знаем, что он создает возможности для участия в такой эскалации, если он решит это сделать", – сказал чиновник.

Он отметил, что США уже видели такий сценарий в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину.

"Очевидно, президент Байден (во время звонка – Ред.) поднимет эти опасения. Он объяснит, что в случае, если Россия решит действовать, будут очень реальные последствия, но он также объяснит, что есть эффективный путь вперед в дипломатии. Мы призываем Россию вернуться к диалогу дипломатическим путем, включая выполнение Минских соглашений", – заявил спикер.

По его словам, будут затронуты и другие темы, которые имеют "решающее значение для национальной безопасности Америки, включая сохраняющиеся вызовы в киберпространстве, необходимость достижения прогресса по фундаментальным вопросам стратегической стабильности в ядерной, космической областях, а также озабоченность США по поводу успехов, которых Иран добивается в своей ядерной программе, и той угрозы, которую они представляют для регионального и международного мира и безопасности".

Чиновник заявил, что Байден будет вести эту дискуссию с Путиным, как и прошлые беседы, "в профессиональной, откровенной и прямой манере, где он четко разъяснит, что Соединенные Штаты готовы сделать как в отношении сдерживания, так и в отношении дипломатии".

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