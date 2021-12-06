Такого еще не было. Для Байдена и Путина расконсервировали секретный канал связи

7 декабря переговоры президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным пройдут по защищенной линии видеосвязи, которая давно была создана, однако будет использована впервые.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Прецедент
"Еще при предыдущих администрациях, когда хоть что-то созидательное в наших отношениях еще оставалось, удалось достичь договоренности о создании закрытой линии видеосвязи для общения на высоком уровне. Защищенная линия видеосвязи наших двух стран задействуется в первый раз. До сих пор она только тестировалась в рабочем режиме. Она бездействовала и фактически поддерживалась только в технической работоспособности", – рассказал Песков журналистам.
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Он отметил, что благодаря этой линии президенты смогут "говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности".
"Поскольку сейчас все привыкли за последние два года к видеоконференциям, решили задействовать эту линию. Тем более что она позволяет говорить на самые закрытые темы", – отметил Песков.
Разговор Путина и Байдена состоится во вторник, 7 декабря, в 17 часов по киевскому времени.
Подготовка
- Президенты США и России завтра проведут переговоры в закрытом режиме, во время которых обсудят взаимные гарантии безопасности со стороны Москвы и НАТО.
- Американцы не с пустыми руками идут на переговоры. Как передал телеканала CNN, Вашингтон разработал мощный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины.
- От переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным Украина ожидает прояснения глобальной картины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
- Через несколько дней Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы лично сообщить, что от Киева хочет Москва.