Зеленский от Байдена услышит требования Путина

Президент Украины Владимир Зеленский сможет лично от президента США Джо Байдена услышать требования, которые к нашей стране выдвигает Россия. Через несколько дней после переговоров президента США с лидером РФ Владимиром Путиным состоится телефонный разговор между Байденом и Зеленским.
Об этом сообщила журналистка CNN Наташа Бертран в Twitter со ссылкой на источники в Белом доме.
Кто кому позвонит
По данным американской журналистки, 6 декабря Байден сделает ряд звонков к ключевым европейским союзникам.
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен должен переговорить с Владимиром Зеленским, а Байден сделает звонок на Банковую через несколько дней после переговоров с Путиным, чтобы огласить их итоги.
В ожидании видеосвязи
- Президенты США и России завтра проведут переговоры в закрытом режиме, в которых обсудят взаимные гарантии безопасности со стороны Москвы и НАТО.
- Американцы не с пустыми руками идут на переговоры. Как передал телеканала CNN, Вашингтон разработал мощный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украину.
- Президент РФ Владимир Путин на будущих переговорах с американским лидером Джо Байденом будет пытаться убедить его оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе реализации политической части Минских соглашений.
- Президент США Джо Байден не принимает какие-то рамки России. Об этом он сказал Reuters.