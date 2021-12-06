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Зеленский от Байдена услышит требования Путина

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
6 декабря, 21:12
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Сегодня Зеленскому должен позвонить госсекретарь США
Зеленский будет ждать звонка Байдена / Коллаж "Сегодня"
Зеленский будет ждать звонка Байдена / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сможет лично от президента США Джо Байдена услышать требования, которые к нашей стране выдвигает Россия. Через несколько дней после переговоров президента США с лидером РФ Владимиром Путиным состоится телефонный разговор между Байденом и Зеленским.

Об этом сообщила журналистка CNN Наташа Бертран в Twitter со ссылкой на источники в Белом доме.

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Кто кому позвонит

По данным американской журналистки, 6 декабря Байден сделает ряд звонков к ключевым европейским союзникам.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен должен переговорить с Владимиром Зеленским, а Байден сделает звонок на Банковую через несколько дней после переговоров с Путиным, чтобы огласить их итоги.

В ожидании видеосвязи

  • Президенты США и России завтра проведут переговоры в закрытом режиме, в которых обсудят взаимные гарантии безопасности со стороны Москвы и НАТО.
  • Американцы не с пустыми руками идут на переговоры. Как передал телеканала CNN, Вашингтон разработал мощный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украину.
  • Президент РФ Владимир Путин на будущих переговорах с американским лидером Джо Байденом будет пытаться убедить его оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе реализации политической части Минских соглашений.
  • Президент США Джо Байден не принимает какие-то рамки России. Об этом он сказал Reuters.

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