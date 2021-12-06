Такого не було. Для Байдена та Путіна розконсервували секретний канал зв'язку

Цей канал відеозв'язку буде задіяний вперше

Лідери переговорять по давно створеному відеоканалу / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

7 грудня переговори президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним пройдуть по захищеній лінії відеозв'язку, яка давно була створена, проте буде використана вперше.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс" із посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

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Прецедент

"Ще за попередніх адміністрацій, коли хоч щось конструктивне у наших відносинах ще залишалося, вдалося досягти домовленості про створення закритої лінії відеозв'язку для спілкування на високому рівні. Захищена лінія відеозв'язку наших двох країн задіяна вперше. Досі вона лише тестувалася у робочому режимі. Вона не діяла і фактично підтримувалася тільки в технічній працездатності", – розповів Пєсков журналістам.

Він зазначив, що завдяки цій лінії президенти зможуть "говорити на найвідповідальніші теми, які вимагають підвищеного рівня секретності".

"Оскільки зараз усі звикли за останні два роки до відеоконференцій, вирішили задіяти цю лінію. Тим більше що вона дозволяє говорити на закриті теми", – зазначив Пєсков.

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Розмова Путіна та Байдена відбудеться у вівторок, 7 грудня, о 17 годині за київським часом.

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