Зеленський від Байдена почує вимоги Путіна

Президент України Володимир Зеленський зможе особисто від президента США Джо Байдена почути вимоги, які висуває Росія. Через кілька днів після переговорів президента США з лідером РФ Володимиром Путіним відбудеться телефонна розмова між Байденом та Зеленським.
Про це повідомила журналістка CNN Наташа Бертран у Twitter із посиланням на джерела у Білому домі.
Хто кому зателефонує
За даними американської журналістки, 6 грудня Байден зробить низку дзвінків до ключових європейських союзників.
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Державний секретар США Ентоні Блінкен має переговорити з Володимиром Зеленським, а Байден зробить дзвінок на Банкову через кілька днів після переговорів з Путіним, щоб оприлюднити їх результати.
В очікуванні відеозв'язку
- Президенти США та Росії завтра проведуть переговори у закритому режимі, в яких обговорять взаємні гарантії безпеки з боку Москви та НАТО.
- Американці не з порожніми руками йдуть на переговори. Як передав телеканал CNN, Вашингтон розробив потужний пакет санкції, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України.
- Президент РФ Володимир Путін на майбутніх переговорах з американським лідером Джо Байденом намагатиметься переконати його вчинити тиск на президента України Володимира Зеленського у питанні політичної реалізації частини Мінських угод.
- Президент США Джо Байден не приймає якихось рамок Росії. Про це він сказав Reuters .