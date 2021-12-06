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Зеленський від Байдена почує вимоги Путіна

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
6 грудня, 21:12
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Сьогодні Зеленському має зателефонувати держсекретар США
Зеленський чекатиме на дзвінок Байдена / Колаж "Сьогодні"
Зеленський чекатиме на дзвінок Байдена / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський зможе особисто від президента США Джо Байдена почути вимоги, які висуває Росія. Через кілька днів після переговорів президента США з лідером РФ Володимиром Путіним відбудеться телефонна розмова між Байденом та Зеленським.

Про це повідомила журналістка CNN Наташа Бертран у Twitter із посиланням на джерела у Білому домі.

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Хто кому зателефонує

За даними американської журналістки, 6 грудня Байден зробить низку дзвінків до ключових європейських союзників.

Державний секретар США Ентоні Блінкен має переговорити з Володимиром Зеленським, а Байден зробить дзвінок на Банкову через кілька днів після переговорів з Путіним, щоб оприлюднити їх результати.

В очікуванні відеозв'язку

  • Президенти США та Росії завтра проведуть переговори у закритому режимі, в яких обговорять взаємні гарантії безпеки з боку Москви та НАТО.
  • Американці не з порожніми руками йдуть на переговори. Як передав телеканал CNN, Вашингтон розробив потужний пакет санкції, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України.
  • Президент РФ Володимир Путін на майбутніх переговорах з американським лідером Джо Байденом намагатиметься переконати його вчинити тиск на президента України Володимира Зеленського у питанні політичної реалізації частини Мінських угод.
  • Президент США Джо Байден не приймає якихось рамок Росії. Про це він сказав Reuters .

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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