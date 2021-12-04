Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон ⚽ Верес - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Влада Події

Байден – Путіну: "Я не приймаю нічиїх червоних ліній"

4 грудня, 11:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
США побоюються наслідків війни на Донбасі
Володимир Путін та Джо Байден обговорять українське питання. Фото: Колаж "Сьогодні"
Володимир Путін та Джо Байден обговорять українське питання. Фото: Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден не приймає якихось рамок Росії. Про це він сказав Reuters .

"Оскільки зростають побоювання, що тліючий конфлікт, розв'язаний РФ на Донбасі, може перерости у повномасштабну війну", – сказав він.

За його словами, всі знають про наслідки, але важливими є переговори з Росією.

Реклама

"Я не приймаю нічиїх червоних ліній", – відповів американський голова.

З початку президентства Байдена чинна влада США та її союзники демонстрували, що готові застосовувати низку інструментів для протидії шкідливим впливам Росії: "Ми без вагань скористаємося цими та іншими інструментами у майбутньому – так кажуть джерела США.

Туреччина хоче помирити Україну та Росію

26 листопада Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України . У відповідь на це радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський вітають бажання президента Туреччини .

РФ не виконує домовленостей

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Мінські угоди мають виконувати усі сторони конфлікту, зокрема Росія, яка ігнорує всі домовленості.

Реклама

"Існує низка зобов'язань, в рамках Мінських угод: припинення вогню, яке не виконує Росія, виведення всіх важких озброєнь, цей пункт Росія теж не виконує, дозвіл на моніторинг ОБСЄ, ухвалення закону про особливий статус Донбасу та обмін полоненими за принципом "усіх на всіх" ", Який гальмує російська сторона. Я міг би продовжити. Я думаю, ви зрозуміли. Для танго потрібні двоє".

Як вирішити конфлікт

Президент Володимир Зеленський вважає вступ України до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни на Донеччині.

Також Зеленський заявляв, що якщо дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі зазнають краху, питання про розрив усіх відносин із окупованими територіями можуть винести референдум.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Найближчим часом може вирішитись доля Донбасу – експерти Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Другий термін Зеленського онлайн: як на Банковій готуються до наступних виборів Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 грудня 1991. Київ потрапив в кризову ситуацією з продовольством, особливо з продуктами тваринництва - вершкове масло зникло з прилавків

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

76 315

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти