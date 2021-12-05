"Домовиться за спиною": яке рішення чекає Кремль від Байдена щодо України

Президент РФ Володимир Путін на майбутніх переговорах з американським лідером Джо Байденом намагатиметься переконати його вчинити тиск на президента України Володимира Зеленського щодо реалізації політичної частини Мінських угод. Саме для цього він планомірно піднімає ставки.
Про це заявив політолог-міжнародник Максим Ялі в ефірі телеканалу Україна 24.
"Він обговорюватиме Україну, намагатиметься домовитися за нашою спиною і без нас із головним актором, який справді має найбільший вплив серед міжнародних партнерів на Україну і змусить нас почати виконувати політичну частину Мінських угод, без виконання питань безпеки, які їм передують", – сказав експерт.
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Ялі нагадав, що Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради вкотре заявив про те, що готовий вести переговори з Путіним напряму і без посередників. Тільки сам Путін, за словами експерта, не вважає його самостійним гравцем, здатним виконувати свої обіцянки, а лише маріонеткою в руках Вашингтона і меншою мірою – Парижа і Берліна. А тому воліє вести переговори безпосередньо з "ляльководами".
В очікуванні переговорів Байдена та Путіна
- Поки Вашингтон та Москва готують зустріч лідерів своїх країн, російські війська лякають Україну повномасштабним вторгненням. Виявляється, це все не так просто. Як пояснив секретар РНБО Олексій Данілов, Путін так готується до переговорів з Байденом.
- Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб не допустити планів російського вторгнення на територію України, і наголосив, що не приймає нічиїх "червоних ліній".
- Крім того, Байдена шантажують вимогою покарати Путіна.