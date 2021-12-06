Готові дати гарантії. У Путіна дали обіцянку перед зустріччю з Байденом

Президенти США та Росії завтра проведуть переговори у закритому режимі, в яких обговорюватимуть взаємні гарантії безпеки з боку Москви та НАТО.
Про це розповів прессекретар російського лідера Дмитро Песков, передає Інтерфакс.
За його словами, Росія не лише вимагає гарантій від НАТО, а й сама готова їх надати, якщо вдасться домовитись.
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"Гарантії безпеки не можуть бути односторонніми, це очевидно. Вони бувають лише в обидві сторони. І саме президент Путін є політиком, який наполягає на взаємоповажному та справедливому характері міжнародних відносин", – сказав Песков.
Він розповів, що переговори відбудуться у режимі відеоконференції 7 грудня після 18:00 (17:00 за Києвом) – вони будуть тривалими.
"Жодного прямого ефіру не буде, перші кадри спілкування ми покажемо. Звичайно, все спілкування відбуватиметься у закритому режимі", – сказав спікер Кремля і наголосив, що це буде розмова безпосередньо двох президентів.
Переговори Байдена та Путіна
- Багато експертів та політиків зазначають, що Путін навмисно лякає військами поблизу України, щоб вибити собі сильнішу позицію на зустрічі з Байденом. Також відомо, що Кремль вимагає від Заходу гарантій нерозширення НАТО на схід, тобто залишити Україну поза Альянсом. У Кремлі дали зрозуміти, що членство України – це "червона лінія", яку Заходу краще не переходити.
- У свою чергу Джо Байден не приймає якихось рамок Росії. За його словами, зростають побоювання, що конфлікт на Донбасі може перерости у повномасштабну війну, тому необхідно сідати за стіл переговорів. При цьому Байдена шантажують вимогою покарати Путіна.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен налякав Росію наслідками за вторгнення до України. Він напередодні роз'яснив Лаврову, що є набагато кращий спосіб врегулювати конфлікт – за допомогою дипломатії, зокрема шляхом виконання Мінських угод.
- А ось експерти вважають, що Путіна та Байден можуть укласти велику угоду щодо України. Докладніше про це читайте у нашій статті.