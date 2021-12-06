Федерація без НАТО: як далеко зайдуть Путін та Байден у рішеннях щодо України

"Українська криза" стане головною темою переговорів президентів Росії та США

Володимир Путін та Джо Байден обговорять українське питання. Фото: Колаж "Сьогодні"

У вівторок, 7 грудня, президент Росії Володимир Путін і президент США Джо Байден проведуть переговори. Лідери обговорять конфлікт на Донбасі, присутність російської армії біля кордону України та розширення НАТО на схід.

Загроза вторгнення

Одним з головних приводів організації переговорів стала загроза вторгнення Росії в Україну, яка за найгірших сценаріїв може призвести до третьої світової війни. В Україні навіть прогнозують дату атаки армії РФ – за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вторгнення може статися наприкінці січня.

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"Зараз у постійній готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 – на постійній основі, 8 додатково перекинуто до Криму. Сумарна кількість військ, які можуть бути залучені для ескалації – 94,3 тисячі людей", – сказав Резніков, додавши, що ЗСУ зміцнюють позиції на найнебезпечніших напрямках.

Резніков озвучив свіжі розвіддані. Колаж "Сьогодні"

Росія "захищається"

У Кремлі стверджують, що не збираються вторгатися в Україну, а війська стягують до своїх кордонів через загрозливе розширення НАТО на схід. За словами президента РФ Володимира Путіна, незважаючи на попередження та прохання Росії, інфраструктура НАТО все ж таки підійшла до її кордонів. Як приклад він навів системи ПРО у Польщі та Румунії.

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"На пускові установки, які там стоять, МК-41, можуть бути поставлені ударні системи "Томагавки". Це ж створює для нас загрози", – сказав Путін 30 листопада.

Володимир Путін: "Інфраструктура НАТО підійшла до кордонів Росії" / Фото: kremlin.ru

Готові до розмови

Водночас Путін раптом заявив, що Україні та РФ треба налагодити стосунки. У такому разі, за його словами, нібито ніхто не зазнаватиме загроз.

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"Річ не в тому, щоб вводити там війська, не вводити, воювати, не воювати. А в тому, щоб налагодити відносини зі створення обліку інтересів у сфері безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. Якщо ми щиро цього прагнутимемо, то жодних загроз ніхто не буде зазнавати", – сказав він.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямих переговорів з російським лідером Володимиром Путіним і готовий обговорюватиз ним закінчення війни. Про це він сказав, звертаючись із щорічним посланням до Верховної Ради 1 грудня.

"8 років, як Росія анексувала Крим. Я не боюся це говорити всім і прямо росіянам, тому я не боюся прямої розмови з ним (Володимиром Путіним. - Ред.). Ми не боїмося прямого діалогу", – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський: "Ми не боїмося прямого діалогу" / Фото: Офис Президента Украины

"Червоні лінії" Москви

Водночас президент Росії позначив "червоні лінії", через які Москва не піде на компроміс. Як заявив Путін, РФ не прийме розширення військової інфраструктури НАТО на територію України.

Занепокоєння Кремля викликає і те, що до Чорного моря регулярно заходять військові кораблі США та Великої Британії, а Україна проводить спільні навчання з НАТО та ЄС, а також планує будувати нові військові бази за участю західних партнерів.

Будівництво баз підтвердив і Олексій Резніков.

Росія може визнати "Л/ДНР"

Тим часом у Держдумі РФ заявили, що Росія може визнати "Л/ДНР", якщо Київ використає "силовий сценарій" на Донеччині. Чи підвищують ставки?

"Там перебуває сьогодні близько 700 тис. громадян Росії. До кінця року їх може бути вже близько мільйона. Ми своїх громадян кидати не збираємось. Території ці потрібно визнавати", – заявив заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький.

Віктор Водолацький: "Л/ДНР" треба визнати". Фото: 4th Christian Forum/Facebook.com

Зустріч Лаврова та Блінкена

2 грудня у Стокгольмі відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави російського МЗС Сергія Лаврова. Головною темою переговорів була ситуація в Україні.

Американський держсекретар наголосив, що США та їхні союзники змусять Росію заплатити "значну ціну" за рішення про "воєнну ескалацію" і пригрозив новими санкціями. У відповідь Лавров попередив, що "втягування України в геополітичні ігри США на тлі розгортання сил НАТО в безпосередній близькості від кордонів Росії змусять Москву вживати заходів у відповідь".

Зустріч Блінкена та Лаврова у Стокгольмі тривала 49 хвилин / Фото: REUTERS

Діалог продовжать президенти

В результаті переговорів сторони зійшлися на думці, що стабільні відносини входять до інтересів як Росії, так і США. Тепер діалог стосовно України продовжать президенти Путін та Байден.

"Йдеться про відеоконференцію", – розповів прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Велика угода

Політолог Вадим Карасьов припускає, що діалог Путіна і Байдена може завершитися великою американсько-російською угодою, яка матиме найнесподіваніші наслідки для України.

"Росія вимагає від США офіційної обіцянки, що Україна не вступить до НАТО. І лякає великою війною. Москва готова йти ва-банк. Цілком можливо, що заради миру та стабільності Байден може погодитись на певні умови Путіна. Америка вже тисне на Київ, наполягаючи на виконанні Мінських угод, які вигідні Росії, але не Україні. Якщо Путін і Байден дійдуть згоди, Росія відведе війська, а двері НАТО перед Україною можуть зачинитися", – каже Карасьов.

Діалог Байдена та Путіна може завершитися великою американсько-російською угодою. Фото: колаж

З ним погоджується політолог Олександра Решмеділова.

"Головна мета Росії у переговорах зі США – отримати запевнення, що Альянс не розширюватиметься на схід і не підтримуватиме Київ", – каже експертка.

Олександра Решмеділова: "Судячи з останніх сигналів від НАТО, Україну в блоці вже не чекають" / Фото: Facebook

Які наслідки

На думку Карасьова, деякі рішення ззовні можуть призвести до нагнітання напруженості в Україні.

"Відбудеться зниження напруження зовнішньої ситуації, однак усередині країни розпочнеться новий виток конфліктів. Владу звинувачуватимуть у капітуляції, а подальша доля Донбасу залишиться під знаком питання", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "В Україні спалахнуть масові протести" / Фото: Facebook

Чи вигідна угода

Політолог Руслан Бортник вважає, що Байден не погодиться на умови Путіна.

"Закріплення таких домовленостей викличе невдоволення українців і може призвести до того, що наша країна розвернеться у протилежний від Заходу бік. Крім того, це вдарить по Байдену і в США, де багато хто його критикує за лояльність до Росії, а також не потішить європейських партнерів, які підтримують Україну. Такі наслідки Америці не потрібні", – пояснює Бортник.

Політолог Сергій Биков також упевнений, що таке рішення не вигідне Байдену.

"У США немає однозначного варіанта розв'язання "української кризи". Але на такий радикальний перебіг президент США навряд чи піде", – каже Биков.

Сергій Биков: "Таке рішення не вигідне Байдену" / Фото: Facebook

Чи є камінь спотикання

На думку Бортника, Путін та Байден можуть узгодити новий мирний план, який влаштує всіх.

"США підтримує повернення Донбасу в Україну на автономних правах. Раніше Байден говорив, що бачить майбутнє України у вигляді федеральної країни. Таку ідею підтримують не всі українські політики, але вона може стати каменем спотикання задля зниження градуса напруженості", – резюмував Бортник.

Руслан Бортник: "Путін та Байден можуть узгодити новий мирний план" / Фото: Facebook

Переговори Україна – США – Росія