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"До Путіна доведуть": Блінкен налякав Росію наслідками за вторгнення в Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
6 грудня, 10:23
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У США вважають дуже серйозною загрозу повномасштабної війни Росії проти українців
Блінкен пояснив Путіну, що на нього чекає за агресію проти України. Колаж "Сьогодні"
Блінкен пояснив Путіну, що на нього чекає за агресію проти України. Колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен передав через Лаврова сигнал Кремлю, що за напад на Україну Москву чекають великі наслідки – не можна допустити повторення 2014 року. Єдиний шлях – виконання Мінських угод.

Про це повідомляє пресслужба американського зовнішньополітичного відомства.

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За його словами, у нього з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим напередодні була дуже серйозна розмова щодо військової загрози з боку Росії. Він повідомив російському міністру, що за нову агресію будуть серйозні наслідки для Москви, і роз'яснив, що є набагато кращий спосіб врегулювати конфлікт – за допомогою дипломатії, зокрема виконанням Мінських угод.

"Ми мали дуже чіткий обмін думками з цього приводу, і я думаю, що Лавров доповість президенту Путіну. Я зроблю те саме з президентом Байденом. І я дуже сподіваюся, що Росія віддасть перевагу деескалації, відведе свої сили і займеться дипломатією стосовно існуючих розбіжностей. Ми повністю готові і бажаємо зробити це, щоб допомогти спробувати просунутися вперед у реалізації цих угод, які могли б стати способом врегулювання розбіжностей щодо Донбасу", – сказав Блінкен.

При цьому держсекретар вважає дуже серйозною загрозу вторгнення Росії на тлі кількості військ, які знаходяться поблизу кордонів України. Він зазначив, що зараз головне завдання – не допустити повторення 2014 року, коли Росія вперше напала.

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"Ми просто не можемо ризикувати, що це повториться знову. Наслідки були б жахливими. І тому ми подумали, що важливо чітко роз'яснити Росії наслідки, які можуть виникнути, якщо вона вчинить агресію проти України… Наприклад, економічні заходи, які б мали дуже сильний вплив, і речі, від яких ми утримувалися в минулому, коли у нас були глибокі розбіжності з Росією... Важливо, щоб Росія розуміла, що вони (наслідки) будуть серйозними, вони вплинуть, і це просто не на користь Росії", – сказав американський дипломат.

Блінкен додав, що якщо дозволити якимось країнам диктувати своїм сусідам, яку політику вони мають проводити, з ким вони можуть співпрацювати, це буде поганий сигнал для інших у світі.

США боротимуться за Україну

  • Нещодавно Ентоні Блінкен казав, що єдиний спосіб закінчити війну на Донбасі – виконати Мінські угоди. При цьому він звинуватив Росію у невиконанні домовленостей.
  • 7 грудня мають відбутися важливі переговори президентів РФ та США. Головною темою розмови стане українське питання. Багато експертів та політиків зазначають, що Путін навмисно лякає військами, щоб вибити собі сильнішу позицію на зустрічі з Байденом. Також відомо, що Кремль зажадав від Заходу гарантій нерозширення НАТО на схід, тобто залишити Україну поза межами Альянсу.
  • Тим часом, західні ЗМІ навіть опублікували план нападу РФ на Україну. За даними журналістів The Washington Post та Bild, Росія готує три етапи вторгнення – спершу в бій підуть бойовики.

Читайте також у нашому матеріалі, як далеко зайдуть Путін та Байден у рішеннях щодо України.

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Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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