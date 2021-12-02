Блінкен звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу

Росія не виконує низку зобов'язань для врегулювання конфлікту на Донбасі

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Нинішню напруженість навколо України можна подолати через виконання Мінських угод . Таку думку висловив Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Блінкен звернувся до Росії

"Ми глибоко стурбовані свідченнями того, що Росія будувала плани подальшої серйозної агресії проти України, і тому ми закликаємо її поважати суверенітет та територіальну цілісність. Для деескалації необхідно припинити нарощування військ та повернути військових на мирні позиції та виконати Мінські зобов'язання. Особливо це стосується становища. про припинення вогню і того що дозволяє спостерігачам ОБСЄ безперешкодний доступ. Дипломатія є єдиним відповідальним способом вирішити цю кризу, і ми повністю готові її підтримати", – сказав він.

Також він вважає, що Мінські угоди мають виконувати всі сторони конфлікту, зокрема, Росія, яка ігнорує всі домовленості.

"Існує низка зобов'язань, в рамках Мінських угод: припинення вогню, яке не виконує Росія, виведення всіх важких озброєнь, цей пункт Росія теж не виконує, дозвіл на моніторинг ОБСЄ, ухвалення закону про особливий статус Донбасу та обмін полоненими за принципом "усіх на всіх" ", Який гальмує російська сторона. Я міг би продовжити. Я думаю, ви зрозуміли. Для танго потрібні двоє".

Ситуація з Мінськими угодами

У середині листопада президент Росії Володимир Путін, наприклад, заявив, що конфлікт на Донбасі далекий від вирішення, а також традиційно звинуватив Україну у невиконанні домовленостей .

Посилаючись на мінські документи, Росія вимагає від України проведення виборів під дулами автоматів та особливого статусу для ОРДЛО, але сама не виконує навіть перших пунктів "Мінська" – припинити стрілянину і піти з Донбасу.

На початку листопада на той час нардеп від "Слуги народу" та кандидат на посаду голови Мінреінтеграції Ірина Верещук заявила, що Мінські угоди не є дорожньою картою. з деокупації та реінтеграції Донбасу.

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