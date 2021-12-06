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Переговори Байдена та Путіна – чого від них чекають у Зеленського

Наталія Магдик Наталія Магдик
6 грудня, 15:00
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Україна сподівається, що після переговорів буде зниження агресивності з боку Москви
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Від переговорів президента США Джо Байдена із російським колегою Володимиром Путіним Україна очікує на прояснення глобальної картини. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. РБК-Україна .

Він зазначив, що позиції американської та російської сторін перед цими переговорами є досить прозорими і дві сторони дали чітко зрозуміти, з чим виходять на ці переговори.

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"Що саме може перейти з імовірного до практичного виміру – можна буде сказати лише за підсумками переговорів", – сказав він.

Також Подоляк нагадав, що це вже другі прямі переговори Байдена та Путіна і настав час провести аудит тих напрямків, які були окреслені на саміті в Женеві.

"Київ поінформований про позицію американського президента, було дуже активне контактування між нашими представниками та американською стороною на різних рівнях, і лінією Офісу президента", – сказав він.

Подоляк зазначив, що такі переговори дуже корисні, для міжнародного співтовариства, адже вони роблять глобальну картину зрозумілішою та більш передбачуваною, а ось підсумкову оцінку переговорам даватимуть вже після них.

В очікуванні переговорів

7 грудня президент Росії Володимир Путін і президент США Джо Байден проведуть переговори Лідери обговорять конфлікт на Донбасі, присутність російської армії біля кордону України та розширення НАТО на схід.

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Багато експертів та політиків зазначають, що Путін навмисно лякає військами, щоб вибити собі сильнішу позицію на зустрічі з Байденом. Також відомо, що Кремль зажадав від Заходу гарантій нерозширення НАТО на схід, тобто залишити Україну поза межами Альянсу.

Одним із головних приводів організації переговорів стала загроза вторгнення Росії в Україну, яка за найгірших сценаріїв може призвести до третьої світової війни. В Україні навіть прогнозують дату атаки армії РФ – за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вторгнення може статися наприкінці січня.

Тим часом, західні ЗМІ навіть опублікували план нападу РФ на Україну. За даними журналістів The Washington Post та Bild, Росія готує три етапи вторгнення – Спершу в наступ підуть бойовики.

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Політолог-міжнародник Максим Ялі заявляв, що Путін на майбутніх переговорах із американським лідером Джо Байденом намагатиметься переконати його вчинити тиск на президента України Володимира Зеленського у питанні реалізації політичної частини Мінських угод. Саме для цього він планомірно піднімає ставки.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує великих змін у відносинах між Білоруссю, Росією та Україною .

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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