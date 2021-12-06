Переговоры Байдена и Путина – чего от них ждут у Зеленского

Украина надеется, что после переговоров будет снижения агрессивности со стороны Москвы

Встреча президента США и России состоится 7 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

От переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным Украина ожидает прояснение глобальной картины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

Он отметил, что позиции американской и российской сторон перед этими переговорами достаточно прозрачны и две стороны дали четко понять, с чем выходят на эти переговоры.

Реклама

"Что именно может перейти из предположительного в практическое измерение – можно будет сказать только по итогам переговоров", – сказал он.

Также Подоляк напомнил, что это уже вторые прямые переговоры Байдена и Путина и уже пришло время провести аудит тех направлений, которые были очерчены на саммите в Женеве.

"Киев проинформирован о позиции американского президента, было очень активное контактирование между нашими представителями и американской стороной на разных уровнях, и по линии Офиса президента", – сказал он.

Подоляк отметил, что такие переговоры очень полезны, для международного сообщества, ведь они делают глобальную картину понятнее и более предсказуемой, а вот итоговую оценку переговорам будут давать уже после них.

В ожидании переговоров

7 декабря, президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры. Лидеры обсудят конфликт на Донбассе, присутствие российской армии возле границы Украины и расширение НАТО на восток.

Реклама

Многие эксперты и политики отмечают, что Путин намеренно пугает войсками, чтобы выбить себе более сильную позицию на встрече с Байденом. Также известно, что Кремль потребовал от Запада гарантий нерасширения НАТО на восток, то есть оставить Украину вне Альянса.

Одним из главных поводов организации переговоров стала угроза вторжения России в Украину, которая при самых худших сценариях может привести к третьей мировой войне. В Украине даже прогнозируют дату атаки армии РФ – по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, вторжение может произойти в конце января.

Тем временем западные СМИ даже опубликовали план нападения РФ на Украину. По данным журналистов The Washington Post и Bild, Россия готовит три этапа вторжения – сначала в наступление пойдут боевики.

Реклама

Политолог-международник Максим Яли заявлял, что Путин на будущих переговорах с американским лидером Джо Байденом будет пытаться убедить его оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе реализации политической части Минских соглашений. Именно для этого он планомерно поднимает ставки.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает больших перемен в отношениях между Беларусью, Россией и Украиной.