Белый дом назвал дату переговоров Байдена и Путина: что обсудят президенты

Белый дом раскрыл одну из тем предстоящей беседы президентов

Джо Байден (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

В Белом доме подтвердили, что разговор по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоится 7 декабря.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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"Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

В ожидании переговоров Байдена и Путина