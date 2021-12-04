Байден – Путину: "Я не принимаю ничьих красных линий"

Президент США Джо Байден не принимает какие-то рамки России. Об этом он сказал Reuters.
"Поскольку растут опасения, что тлеющий конфликт, развязанный РФ на Донбассе, может перерасти в полномасштабную войну", – сказал он.
По его словам, все знают о последствиях, но важны переговоры с Россией.
"Я не принимаю ничьих красных линий", – ответил американский глава.
С начала президентства Байдена действующая власть США и ее союзники демонстрировали, что готовы применять ряд инструментов для противодействия вредоносным воздействиям России: "Мы без колебаний воспользуемся этими и другими инструментами в будущем – так говорят источники США.
Далее по теме
Турция хочет помирить Украину и Россию
26 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженной ситуации между Киевом и Москвой, увеличившей количество своих войск возле границы Украины. В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.
РФ не выполняет договоренности
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Минские соглашения должны выполнять все стороны конфликта, в частности Россия, которая игнорирует все договоренности.
"Существует ряд обязательств, в рамках Минских соглашений: прекращение огня, которое не выполняет Россия, вывод всех тяжелых вооружений, этот пункт Россия тоже не выполняет, разрешение на мониторинг ОБСЕ, принятие закона об особом статусе Донбасса и обмен пленными по принципу "всех на всех", который тормозит российская сторона. Я мог бы продолжить. Я думаю, вы поняли. Для танго нужны двое".
Как разрешить конфликт
Президент Владимир Зеленский считает вступление Украины в НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.
Также Зеленский заявлял, что если дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе потерпят крах, вопрос о разрыве всех отношений с оккупированными территориями могут вынести на референдум.