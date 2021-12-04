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Байден – Путину: "Я не принимаю ничьих красных линий"

4 декабря, 11:59
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США опасаются последствий войны на Донбассе
Владимир Путин и Джо Байден обсудят украинский вопрос. Фото: Коллаж "Сегодня"
Владимир Путин и Джо Байден обсудят украинский вопрос. Фото: Коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден не принимает какие-то рамки России. Об этом он сказал Reuters.

"Поскольку растут опасения, что тлеющий конфликт, развязанный РФ на Донбассе, может перерасти в полномасштабную войну", – сказал он.

По его словам, все знают о последствиях, но важны переговоры с Россией.

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"Я не принимаю ничьих красных линий", – ответил американский глава.

С начала президентства Байдена действующая власть США и ее союзники демонстрировали, что готовы применять ряд инструментов для противодействия вредоносным воздействиям России: "Мы без колебаний воспользуемся этими и другими инструментами в будущем – так говорят источники США.

Турция хочет помирить Украину и Россию

26 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженной ситуации между Киевом и Москвой, увеличившей количество своих войск возле границы Украины. В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.

РФ не выполняет договоренности

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Минские соглашения должны выполнять все стороны конфликта, в частности Россия, которая игнорирует все договоренности.

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"Существует ряд обязательств, в рамках Минских соглашений: прекращение огня, которое не выполняет Россия, вывод всех тяжелых вооружений, этот пункт Россия тоже не выполняет, разрешение на мониторинг ОБСЕ, принятие закона об особом статусе Донбасса и обмен пленными по принципу "всех на всех", который тормозит российская сторона. Я мог бы продолжить. Я думаю, вы поняли. Для танго нужны двое".

Как разрешить конфликт

Президент Владимир Зеленский считает вступление Украины в НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.

Также Зеленский заявлял, что если дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе потерпят крах, вопрос о разрыве всех отношений с оккупированными территориями могут вынести на референдум.

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