В ближайшее время может решиться судьба Донбасса – эксперты

В этом месяце ожидаются важные переговоры между США, Украиной и Россией

Байден, Зеленский и Путин могут договориться по Донбассу. Коллаж "Сегодня"

В декабре можно ожидать прорыва в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе по итогам переговоров между президентами США, России и Украины. Об этом идет речь в нашей статье.

Политолог Вадим Карасев в комментарии "Сегодня" отметил, что есть вероятность, что в этом месяце может решиться судьба Донбасса.

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"Во время обращения к Раде Зеленский заявил, что готов к прямому разговору с Путиным, и намекнул, что Запад его поддерживает. В свою очередь в Кремле анонсировали встречу Путина с Байденом. Вероятно, все идет к договоренности о деэскалации конфликта", – говорит эксперт.

Политолог Руслан Бортник тоже считает, что ожидается продвижение в вопросе Донбасса.

"Мы видим попытку выхода на прямой диалог с Путиным при поддержке Запада и Турции. Возможно, в конце месяца на Донбассе объявят рождественское перемирие с дальнейшей деэскалацией", – рассказал он "Сегодня".

Переговоры Украина – США – Россия