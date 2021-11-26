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Байден готов к переговорам с Путиным и Зеленским

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
26 ноября, 23:20
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Президент США определился с действиями по угрозе нападения российских войск на Украину
Байден уже знает, что скажет Зеленскому и Путину / Коллаж "Сегодня"
Байден уже знает, что скажет Зеленскому и Путину / Коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден рассказал, как он собирается снижать напряженность на украинской границе, где, по данным западных СМИ, скопилось огромное количество российских войск.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Заявление президента

В ходе общения с журналистам Джо Байден сказал, что он "по всей вероятности" переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным на фоне напряженности возле границ Украины.

Подробностей, когда могут состояться эти переговоры, лидер США не сообщил.

Ситуация на границе

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