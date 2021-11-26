Байден готов к переговорам с Путиным и Зеленским

Президент США Джо Байден рассказал, как он собирается снижать напряженность на украинской границе, где, по данным западных СМИ, скопилось огромное количество российских войск.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Заявление президента
В ходе общения с журналистам Джо Байден сказал, что он "по всей вероятности" переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным на фоне напряженности возле границ Украины.
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Подробностей, когда могут состояться эти переговоры, лидер США не сообщил.
Ситуация на границе
- Днем во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только США сейчас могут помочь организовать следующий обмен пленными украинцами, находящимися на оккупированных территориях нашей страны.
- При этом Зеленский сказал, что принятие нового закона о статусе Донбасса может негативно отразиться на ситуации, которая сейчас на востоке Украины.
- Также Зеленский рассказал, что вскоре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак будет контактировать с администрацией России по всем болезненным вопросам.