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До и после Путина: Ермак анонсировал переговоры Зеленского и Байдена

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
1 декабря, 14:45
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Могут состояться два разговора, сказал глава ОПУ
Байден намерен поговорить с Зеленским и Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"
Байден намерен поговорить с Зеленским и Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о запланированных телефонных разговорах президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Переговоры будут проведены до и после предстоящего разговора Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Ермак сообщил в интервью РБК-Украина.

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"С американцами у нас сегодня контакты на очень высоком уровне практически каждые несколько дней. К примеру, ожидается телефонный разговор Байдена с Путиным. И я знаю, что до этого будет разговор президента США с президентом Украины", – сказал он.

Ермак заверил, что "точно будет один разговор с президентом, а может быть и два". По его словам, возможно, до разговора с Путиным будет разговор с госсекретарем, а после – с президентом, но такой разговор "точно будет".

Что известно о переговорах?

  • 26 ноября в ходе общения с журналистам Джо Байден сказал, что он "по всей вероятности" переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным на фоне напряженности возле границ Украины.
  • Украинская сторона еще раньше заявляла, что нагнетание угрозы нападения на Украину – это военный шантаж и подготовка президента РФ Владимира Путина к встрече с американским лидером Джо Байденом, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.
  • Также Зеленский рассказал, что вскоре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак будет контактировать с администрацией России по всем болезненным вопросам.

Также напомним, Ермаку звонили из Белого дома из-за войск РФ.

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