Готовят встречу: у Путина позвали Байдена вместе решить украинский вопрос

В Москве уверены, что США могут оказать давление на Украину

У Путина хотят встречи с Байденом, чтобы добиться давления на Украину / Коллаж "Сегодня"

Москва надеется, что до конца этого года состоится встреча президентов России и США, на которой, конечно же, будет затронута тема Украины.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на слова глава МИД РФ Сергея Лаврова.

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Желания Кремля

"В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет. Ну а то, что они (США – Ред.) могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой – наверное, это ни у кого сомнений не вызывает", – сказал Лавров 22 ноября на пресс-конференции в Москве.

Лавров отметил, что украинская тема затрагиваться будет, но при этом Москва остается на своих позициях, что Украина должна выполнить Минские договоренности.

"Есть "нормандский формат" и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях. Я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате", – заявил Лавров.

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