Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Годовщина Евромайдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

Готовят встречу: у Путина позвали Байдена вместе решить украинский вопрос

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 ноября, 15:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Москве уверены, что США могут оказать давление на Украину
У Путина хотят встречи с Байденом, чтобы добиться давления на Украину / Коллаж "Сегодня"
У Путина хотят встречи с Байденом, чтобы добиться давления на Украину / Коллаж "Сегодня"

Москва надеется, что до конца этого года состоится встреча президентов России и США, на которой, конечно же, будет затронута тема Украины.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на слова глава МИД РФ Сергея Лаврова.

Реклама

Желания Кремля

"В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет. Ну а то, что они (США – Ред.) могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой – наверное, это ни у кого сомнений не вызывает", – сказал Лавров 22 ноября на пресс-конференции в Москве.

Лавров отметил, что украинская тема затрагиваться будет, но при этом Москва остается на своих позициях, что Украина должна выполнить Минские договоренности.

"Есть "нормандский формат" и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях. Я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате", – заявил Лавров.

Реклама

Шантаж

  • Напомним, что Москва сорвала встречу в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, которая должна была пройти 11 ноября. О том, что на такую встречу не пошел Кремль, заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в одном из своих прощальных интервью.
  • Скорее всего на встрече с Джо Байденом обсуждать будут подготовку российских войск ко вторжению на территорию Украины.
  • Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на прошлой неделе в комментарии "Сегодня" заявила, что США фиксируют перемещение русских войск у границ Украины, а также провокативные и агрессивные заявления со стороны Москвы в адрес Киева. Это беспокоит Вашингтон, который предупредил РФ, что агрессия в нашу сторону будет иметь серьезные последствия.
  • В целом происходящее сейчас на восточной границе Украины может свидетельствовать о том, что Кремль таким образом додавливает Белый Дом, чтобы состоялась встреча на высшем уровне между президента России и США.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Беглецы Майдана: как живут и чем занимаются Азаров, Пшонка, Царев и другие соратники Януковича Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко 5 млн на подарок, новое хобби Тищенко и самолеты ОПЗЖ: ТОП-обновки депутатов в декларациях Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Российский рубль (₽)

0.3622

Евро (€)

29.98

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

111 966

заболело за неделю в Украине

-20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять