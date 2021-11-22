Готовят встречу: у Путина позвали Байдена вместе решить украинский вопрос

Москва надеется, что до конца этого года состоится встреча президентов России и США, на которой, конечно же, будет затронута тема Украины.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на слова глава МИД РФ Сергея Лаврова.
Желания Кремля
"В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет. Ну а то, что они (США – Ред.) могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой – наверное, это ни у кого сомнений не вызывает", – сказал Лавров 22 ноября на пресс-конференции в Москве.
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Лавров отметил, что украинская тема затрагиваться будет, но при этом Москва остается на своих позициях, что Украина должна выполнить Минские договоренности.
"Есть "нормандский формат" и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях. Я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате", – заявил Лавров.
Шантаж
- Напомним, что Москва сорвала встречу в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, которая должна была пройти 11 ноября. О том, что на такую встречу не пошел Кремль, заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в одном из своих прощальных интервью.
- Скорее всего на встрече с Джо Байденом обсуждать будут подготовку российских войск ко вторжению на территорию Украины.
- Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на прошлой неделе в комментарии "Сегодня" заявила, что США фиксируют перемещение русских войск у границ Украины, а также провокативные и агрессивные заявления со стороны Москвы в адрес Киева. Это беспокоит Вашингтон, который предупредил РФ, что агрессия в нашу сторону будет иметь серьезные последствия.
- В целом происходящее сейчас на восточной границе Украины может свидетельствовать о том, что Кремль таким образом додавливает Белый Дом, чтобы состоялась встреча на высшем уровне между президента России и США.