На Донбассе будет наступление? В Кремле новая истерика из-за Украины

Песков прокомментировал слухи о возможном вторжении России в Украину, выдвинув нелепые обвинения в адрес Киева

Песков испугался "наступления" ВСУ. Коллаж "Сегодня"

В Кремле опровергли слухи о возможном вторжении России в Украину, назвав их прикрытием для якобы силового освобождения Донбасса украинскими военными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

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В последнее время западные СМИ много писали о скоплении российских войск вблизи Украины. В Кремле это называют "целенаправленной информационной кампанией и вбросами".

При этом Москва традиционно снова все перевернула и пытается переложить вину за эскалацию конфликта на Киев, выдвинув нелепые обвинения.

"Нагнетание напряженности – это попытка представить РФ как сторону, которая угрожает процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, имеется в виду агрессивные (помыслы) в плане желания решить проблему юго-востока (Украины) силовыми методами", – сказал Песков.

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При этом Кремль недоволен, что Украина наращивает обороноспособность, чтобы противостоять российской агрессии.

"Киеву помогают наращивать силы, Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное и высокотехнологичное. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой", – резюмировал он.

Угроза нападения России