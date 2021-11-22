Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

На Донбасі буде наступ? У Кремлі нова істерика через Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
22 листопада, 15:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пєсков прокоментував чутки про можливе вторгнення Росії в Україну, висунувши безглузді звинувачення на адресу Києва
Пєсков злякався "наступу" ЗСУ. Колаж "Сьогодні"
Пєсков злякався "наступу" ЗСУ. Колаж "Сьогодні"

У Кремлі спростували чутки про можливе вторгнення Росії в Україну, назвавши їх прикриттям для нібито силового визволення Донбасу українськими військовими

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, Інтерфакс.

Реклама

Останнім часом західні ЗМІ багато писали про скупчення російських військ поблизу України. У Кремлі це називають "цілеспрямованою інформаційною кампанією та вкидами".

Москва традиційно знову все перевернула і намагається перекласти провину за ескалацію конфлікту на Київ, висунувши безглузді звинувачення.

"Нагнітання напруженості – це спроба представити РФ як сторону, яка загрожує процесу врегулювання. І, звичайно ж, не можна виключати, що це камуфляж для прикриття агресивних помислів, які можуть мати місце, мається на увазі агресивні (помисли) у плані бажання вирішити проблему південного сходу (України) силовими методами, – сказав Пєсков.

Реклама

При цьому Кремль незадоволений тим, що Україна нарощує обороноздатність, щоб протистояти російській агресії.

"Києву допомагають нарощувати сили, Києву постачають значну кількість озброєнь, включаючи сучасну та високотехнологічну. І все це, звичайно, ми спостерігаємо з великою тривогою", – резюмував він.

Загроза нападу Росії

  • Західні ЗМІ вже неодноразово писали про можливу загрозу нападу Росії на Україну через накопичення військ на кордоні. Так, наприклад, видання Politico раніше опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов озвучив плани щодо нападу РФ на Україну і навіть назвав можливий термін.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія справді може здійснити повномасштабне військове вторгнення в Україну, але чи вона задіяє цю опцію, залежить від двох факторів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Втікачі Майдану: як живуть і чим займаються Азаров, Пшонка, Царьов та інші соратники Януковича Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко 5 млн на подарунок, нове хобі Тищенка та літаки ОПЗЖ: ТОП-обновки депутатів у деклараціях Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.3622

Євро (€)

29.98

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

111 966

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти