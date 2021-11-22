"У Путіна зараз небезпечний момент": у РФ розповіли, чи будет вторгнення в Україну

Аналітик центру Нємцова пояснив, чим Україна так налякала Кремль останнім часом

Путін може психанути та напасти. Колаж "Сьогодні"

На цей момент навряд чи можна говорити про нову агресію Росії проти України. Проте остання активність Києва у військовій співпраці з країнами НАТО може налякати Кремль і підштовхнути до військових дій.

Про це розповів у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі Україна 24 дослідник академічного центру ім. Бориса Нємцова Олександр Морозов.

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На запитання ведучого, чи буде нова війна з Росією, він відповів: "Сьогодні здається, що перспектив війни немає".

"Але в чому тут проблема? Вона в тому, що якщо взяти відносини Росії та США, тут є непроста складна конструкція. Була розмова про припинення військової активності стосовно України. Але тепер вона відновилася. Після навчань "Захід", деякі війська з Білорусії не повернулися, навпаки, вони спрямовані до кордону", – сказав Морозов.

При цьому російський експерт не виключає, що активна військова співпраця Києва із Заходом може підштовхнути Кремль до непоправного.

"Але й у Путіна момент зараз небезпечний. В останній рік Київ активно і успішно діє у напрямку інтеграції до НАТО, військова співпраця розвивається, почалися постачання летальної зброї. І про це Путін нам прямо зараз сказав, виступаючи на колегії МЗС. Він сказав, що НАТО заступає за червоні лінії. Таким чином виникає складний вузол, в якому, хоч як би не драматично, Кремль може піти з переляку або з намірів продемонструвати свою непохитність, піти на військові дії", – резюмував Морозов.

Чи буде вторгнення Росії?