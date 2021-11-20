США та ЄС розробляють план щодо стримування Росії від вторгнення в Україну

Наші західні партнери не вірять, що Путін даремно стягує до українського кордону свої танки

У Білому Домі вирішують, як зупинити напад Путіна на Україну / Колаж "Сьогодні"

Після попередження Європейського Союзу про можливе вторгнення військ Росії на територію України у США задумалися про розробку пакету економічних та військових заходів щодо стримування Кремля.

Про це написала американська газета The New York Times.

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Побоювання

За даними видання, у Вашингтоні впевнені, що Москва не блефує, розміщуючи свої війська біля нашого кордону. Проте американська розвідка переконана, що Москва ще не ухвалила остаточного рішення щодо застосування військ, а отже, можна переламати ситуацію.

США та ЄС зараз розробляють план дій у разі російського вторгнення в Україну. Йдеться насамперед про накладення санкцій на сектору економіки Росії, які все ще працюють без обмежень.

Посол

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін у коментарі "Сьогодні" сказала, що США вже попередили Москву, що агресія в наш бік матиме серйозні наслідки.

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"Можуть бути фінансові наслідки, як інструмент протидії цій агресії. Ми забезпечуємо безпеку України з 2014 року. Нещодавно надали ще 60 мільйонів доларів допомоги в галузі безпеки і дещо з цього вже прибуло до українських портів у ці вихідні. Також продовжимо нашу роботу з українськими Збройними силами. Хотіла би також відмітити, що ми продовжимо співпрацю з українськими військовими на полігоні у Яворові. У нас там є учбовий центр, де ми допомагаємо тренувати українських військових. І все це ми робимо, щоб Україна була готова захистити себе", – зазначила посол.

Занепокоєння