Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? Шахтар - Рух: онлайн Шахтар - Рух: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами
СЬОГОДНІ Влада Події

США та ЄС розробляють план щодо стримування Росії від вторгнення в Україну

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 листопада, 12:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наші західні партнери не вірять, що Путін даремно стягує до українського кордону свої танки
У Білому Домі вирішують, як зупинити напад Путіна на Україну / Колаж "Сьогодні"
У Білому Домі вирішують, як зупинити напад Путіна на Україну / Колаж "Сьогодні"

Після попередження Європейського Союзу про можливе вторгнення військ Росії на територію України у США задумалися про розробку пакету економічних та військових заходів щодо стримування Кремля.

Про це написала американська газета The New York Times.

Реклама

Побоювання

За даними видання, у Вашингтоні впевнені, що Москва не блефує, розміщуючи свої війська біля нашого кордону. Проте американська розвідка переконана, що Москва ще не ухвалила остаточного рішення щодо застосування військ, а отже, можна переламати ситуацію.

США та ЄС зараз розробляють план дій у разі російського вторгнення в Україну. Йдеться насамперед про накладення санкцій на сектору економіки Росії, які все ще працюють без обмежень.

Посол

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін у коментарі "Сьогодні" сказала, що США вже попередили Москву, що агресія в наш бік матиме серйозні наслідки.

Реклама

"Можуть бути фінансові наслідки, як інструмент протидії цій агресії. Ми забезпечуємо безпеку України з 2014 року. Нещодавно надали ще 60 мільйонів доларів допомоги в галузі безпеки і дещо з цього вже прибуло до українських портів у ці вихідні. Також продовжимо нашу роботу з українськими Збройними силами. Хотіла би також відмітити, що ми продовжимо співпрацю з українськими військовими на полігоні у Яворові. У нас там є учбовий центр, де ми допомагаємо тренувати українських військових. І все це ми робимо, щоб Україна була готова захистити себе", – зазначила посол.

Занепокоєння

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Розслідування Bellingcat: роль Зеленського, Єрмака, Порошенка та Безуглої у спецоперації щодо "вагнерівців" Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Від "Великого будівництва" – до голови "слуг": що відомо про Олену Шуляк Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.44

Російський рубль (₽)

0.3614

Євро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

119 159

захворіло за тиждень в Україні

-18%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти