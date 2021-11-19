Россию ждут серьезные последствия за агрессию против Украины – Кристина Квин

США наблюдают за действиями Кремля и предупреждают россиян о последствиях

Америка предупредила Россию о последствиях вторжения / Коллаж "Сегодня"

США фиксируют перемещение русских войск у границ Украины, а также провокативные и агрессивные заявления со стороны Москвы в адрес Киева. Это все беспокоит Вашингтон, предупредивший РФ, что агрессия в нашу сторону будет иметь серьезные последствия.

Об этом в комментарии "Сегодня" сказала Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине.

Реклама

Заявление посла

"То, что мы видим публично – на самом деле нас очень беспокоит. Во-первых, мы видим несколько больших перемещений российских войск возле границ с Украиной, которые отмечают СМИ. В дополнение к ним мы видим также, что в последнее время слышно много провокативных и агрессивных заявлений со стороны России, которые подвергают сомнению суверенитет и территориальную целостность Украины. Украина имеет абсолютное право определять собственное будущее, решать, к каким Альянсам присоединяться, иметь суверенное и независимое от других стран государство. А Россия с этим не согласна – и это нас беспокоит", – отметила посол.

По мнению Кристины Квин, вдобавок ко всему россияне пытаются переложить с себя ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе. Но партнеры Украины в США и Европейском Союзе продолжают разговоры с Москвой на эту тему.

Ответ

Кристина Квин отметила, что агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия.

Реклама

"Могут быть финансовые последствия, как инструмент противодействия этой агрессии. Мы обеспечиваем безопасность Украины с 2014 года. Недавно предоставили еще 60 миллионов долларов помощи в области безопасности и кое-что из этого уже прибыло в украинские порты в эти выходные. Также продолжим нашу работу с украинскими Вооруженными силами. Хотела бы также отметить, что мы продолжим сотрудничество с украинскими военными на полигоне в Яворове. У нас там есть учебный центр, где мы помогаем тренировать украинских военных. И все это мы делаем, чтобы Украина была готова защитить себя", – рассказала " Сегодня" временно поверенная в делах США в Украине.

Ситуация на данный момент