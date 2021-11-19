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Россию ждут серьезные последствия за агрессию против Украины – Кристина Квин

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 ноября, 16:12
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США наблюдают за действиями Кремля и предупреждают россиян о последствиях
Америка предупредила Россию о последствиях вторжения / Коллаж "Сегодня"
Америка предупредила Россию о последствиях вторжения / Коллаж "Сегодня"

США фиксируют перемещение русских войск у границ Украины, а также провокативные и агрессивные заявления со стороны Москвы в адрес Киева. Это все беспокоит Вашингтон, предупредивший РФ, что агрессия в нашу сторону будет иметь серьезные последствия.

Об этом в комментарии "Сегодня" сказала Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине.

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"То, что мы видим публично – на самом деле нас очень беспокоит. Во-первых, мы видим несколько больших перемещений российских войск возле границ с Украиной, которые отмечают СМИ. В дополнение к ним мы видим также, что в последнее время слышно много провокативных и агрессивных заявлений со стороны России, которые подвергают сомнению суверенитет и территориальную целостность Украины. Украина имеет абсолютное право определять собственное будущее, решать, к каким Альянсам присоединяться, иметь суверенное и независимое от других стран государство. А Россия с этим не согласна – и это нас беспокоит", – отметила посол.

По мнению Кристины Квин, вдобавок ко всему россияне пытаются переложить с себя ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе. Но партнеры Украины в США и Европейском Союзе продолжают разговоры с Москвой на эту тему.

Ответ

Кристина Квин отметила, что агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия.

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"Могут быть финансовые последствия, как инструмент противодействия этой агрессии. Мы обеспечиваем безопасность Украины с 2014 года. Недавно предоставили еще 60 миллионов долларов помощи в области безопасности и кое-что из этого уже прибыло в украинские порты в эти выходные. Также продолжим нашу работу с украинскими Вооруженными силами. Хотела бы также отметить, что мы продолжим сотрудничество с украинскими военными на полигоне в Яворове. У нас там есть учебный центр, где мы помогаем тренировать украинских военных. И все это мы делаем, чтобы Украина была готова защитить себя", – рассказала " Сегодня" временно поверенная в делах США в Украине.

Ситуация на данный момент

  • Сейчас Россия разными методами пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Наибольшего скопления российских войск вблизи наших границ следует ожидать в январе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
  • Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжают следить за действиями военных РФ у границ с Украиной, но не могут до конца разгадать планы Москвы.
  • В то же время верховный представитель ЕС Жозеп Боррель отметил , что Украина не может рассчитывать на военную поддержку ЕС в случае вторжения России.
  • Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на днях заявил, что для Украины очевидно, что Россия наращивает военные силы вблизи нашей границы и ситуация уже напоминает события начала 2014 года, которые закончились вторжением в Донбасс и оккупацией Крыма.

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