Готують зустріч: у Путіна покликали Байдена разом вирішити українське питання

Москва сподівається, що до кінця цього року відбудеться зустріч президентів Росії та США, на якій, звичайно ж, буде порушено тему України.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс" із посиланням на слова глава МЗС РФ Сергія Лаврова.
Бажання Кремля
"Під час чергового контакту між нашими президентами, його час та інші параметри зараз обговорюються, безперечно, українська тема так чи інакше виникне. Ну а те, що вони (США – Ред.) можуть вплинути на Київ сильніше, ніж будь-хто інший – напевно, це ні в кого сумнівів не викликає", – сказав Лавров 22 листопада на прес-конференції у Москві.
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Лавров зазначив, що українська тема буде, але при цьому Москва залишається на своїх позиціях, що Україна має виконати Мінські домовленості.
"Є "нормандський формат" і є найголовніший механізм, який реалізує домовленості, укладені в мінському комплексі заходів і в наступних рішеннях. Я маю на увазі контактну групу, де безпосередньо працюють Донецьк, Луганськ та Київ за допомогою ОБСЄ та Російської Федерації. І виконувати всі домовленості, які були укладені в Мінську, потрібні саме в цьому форматі", – заявив Лавров.
Шантаж
- Нагадаємо, що Москва зірвала зустріч у "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ, яка мала пройти 11 листопада. Про те, що на таку зустріч не пішов Кремль, заявила в.о. канцлера ФРН Ангела Меркель в одному зі своїх прощальних інтерв'ю.
- Швидше за все на зустрічі з Джо Байденом обговорюватимуть підготовку російських військ до вторгнення на територію України.
- Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін минулого тижня у коментарі "Сьогодні" заявила, що США фіксують переміщення російських військ біля кордонів України, а також провокативні та агресивні заяви з боку Москви на адресу Києва. Це турбує Вашингтон, який попередив РФ, що агресія у наш бік матиме серйозні наслідки.
- Загалом те, що зараз відбувається на східному кордоні України, може свідчити про те, що Кремль таким чином додавлює Білий Дім, щоб відбулася зустріч на найвищому рівні між президентом Росії та США.